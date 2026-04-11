Real Madrid Vs Girona : रियल मैड्रिड के खिताब जीतने की उम्मीदों को झटका, गिरोना के साथ घरेलू मैदान पर मुकाबला 1-1 से ड्रॉ

मैड्रिड: रियल मैड्रिड ने शुक्रवार रात सैंटियागो बर्नब्यू स्टेडियम में गिरोना एफसी के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलकर इस सीजन के ला लीगा खिताब की दौड़ में खुद को मुश्किल स्थिति में डाल लिया है। इस नतीजे के बाद रियल मैड्रिड अंकतालिका में एफसी बार्सिलोना से छह अंक पीछे हो गया है, जबकि सीजन में अब केवल सात मुकाबले शेष हैं।

बार्सिलोना के पास शनिवार को आरसीडी एस्पेनयोल के खिलाफ घरेलू मैच में जीत हासिल कर अपनी बढ़त नौ अंकों तक करने का मौका है, जिससे रियल की वापसी और कठिन हो सकती है।

रियल मैड्रिड के कोच अल्वारो अर्बेलोआ ने इस मैच में सात बदलाव किए। यह बदलाव यूईएफए चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख के खिलाफ हालिया 2-1 की हार के बाद किए गए थे। टीम में जूड बेलिंगहैम, दानी कार्वाजल, ब्राहिम डियाज और एडर मिलिटाओ जैसे खिलाड़ी शामिल थे, जबकि अर्दा गुलर को आराम दिया गया।

मुकाबले की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया। रियल के लिए किलियन म्बाप्पे, विनिसियस जूनियर और फेडेरिको वाल्वरडे ने कई मौके बनाए, लेकिन गोल नहीं कर सके। वहीं, गिरोना के खिलाफ गोलकीपर एंड्री लुनिन ने अहम बचाव किए।

दूसरे हाफ में 51वें मिनट पर वाल्वरडे ने पेनल्टी एरिया के बाहर से शानदार शॉट लगाकर रियल को बढ़त दिलाई। हालांकि, यह बढ़त ज्यादा देर कायम नहीं रह सकी। करीब एक घंटे बाद थॉमस लेमर ने बेहतरीन व्यक्तिगत प्रयास करते हुए गोल दागकर स्कोर 1-1 कर दिया।

मैच के अंतिम चरण में रियल मैड्रिड ने कई बदलाव किए, लेकिन टीम निर्णायक गोल नहीं कर सकी। दर्शकों की बेचैनी के बीच गिरोना ने एक महत्वपूर्ण अंक हासिल कर लिया, जिससे उसकी रेलीगेशन से बचने की उम्मीदें मजबूत हुईं।

इस ड्रॉ के बाद रियल मैड्रिड की खिताबी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है, जबकि बार्सिलोना खिताब के और करीब पहुंच गया है।

--आईएएनएस