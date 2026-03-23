RCB Team Analysis : संतुलित बैटिंग, बॉलिंग अटैक भी दमदार, खिताब बचाने को आरसीबी कितनी तैयार?

नई दिल्ली: 'आईपीएल 2026' में रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) खिताब का बचाव करने उतरेगी। पिछले सीजन आरसीबी ने 18 साल का सूखा खत्म करते हुए पहली बार ट्रॉफी को अपने नाम किया था। आरसीबी की टीम इस बार भी काफी संतुलित नजर आ रही है।

विराट कोहली और फिल साल्ट की सलामी जोड़ी आईपीएल 2025 में छाप छोड़ने में सफल रही थी। कोहली ने 15 मुकाबलों में 657 रन बनाए थे, जबकि साल्ट भी टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत देने में सफल रहे थे। देवदत्त पडिक्कल की हालिया फॉर्म भी काफी शानदार रही है। इसके साथ ही रजत पाटीदार नंबर चार की बैटिंग पोजीशन पर अपने रोल को बखूबी निभाते हैं। वेंकटेश अय्यर के आने से टीम का बैटिंग ऑर्डर अब और भी संतुलित दिख रहा है। क्रुणाल पांड्या ने पिछले सीजन बैट-बॉल दोनों से अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में क्रुणाल से एक बार फिर दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

फिनिशर के तौर पर आरसीबी के पास टिम डेविड, जितेश शर्मा और रोमारियो शेफर्ड मौजूद हैं। डेविड ने आईपीएल 2025 में कुछ दमदार पारियां खेली थीं। वहीं, जितेश भी बेहतरीन लय में दिखाई दिए थे। टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे जितेश के पास खुद को साबित करने का इस सीजन शानदार मौका होगा।

आरसीबी का गेंदबाजी अटैक इस सीजन भी बेहतरीन नजर आ रहा है। भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी अटैक की अगुवाई करते नजर आएंगे। हालांकि, जोश हेजलवुड का शुरुआती मुकाबलों में न होना आरसीबी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। हेजलवुड ने पिछले सीजन नई गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया था। यश दयाल के ऊपर भी काफी दारोमदार होगा। हेजलवुड की गैरमौजूदगी में टीम न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी को आजमा सकती है।

स्पिन विभाग में सुयश शर्मा का प्रदर्शन आईपीएल 2025 में लाजवाब रहा था। सुयश खासतौर पर मिडिल ओवरों में काफी किफायती रहे थे। वहीं, क्रुणाल की घूमती गेंदों ने भी बल्लेबाजों को काफी परेशान किया था। कुल मिलाकर आरसीबी आईपीएल 2026 के लिए काफी संतुलित टीम नजर आ रही है। हालांकि, हेजलवुड की कमी टीम को जरूर खल सकती है।

आरसीबी का स्क्वॉड :- रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, स्वप्निल सिंह, क्रुणाल पांड्या, जितेश शर्मा, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्टवाल, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल, जैकब डफी, वेंकटेश अय्यर, सुयश शर्मा, अभिनंदन सिंह, रसिख सलाम, नुवान तुषारा, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जोश हेजलवुड, जैकब बेथेल और रोमारियो शेफर्ड।

--आईएएनएस