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RCB Victory : एसआरएच के खिलाफ जीत के साथ आरसीबी ने रचा इतिहास, आरआर का तोड़ा रिकॉर्ड

विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की धमाकेदार पारियों से आरसीबी ने एसआरएच को हराया।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 29, 2026, 06:38 AM
आईपीएल 2026 : एसआरएच के खिलाफ जीत के साथ आरसीबी ने रचा इतिहास, आरआर का तोड़ा रिकॉर्ड

बेंगलुरु: शनिवार को आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले में एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को 6 विकेट से हराया। जीत के साथ ही आरसीबी ने इतिहास रच दिया है।

आरसीबी आईपीएल इतिहास में 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य को सबसे कम ओवरों में हासिल करने वाली टीम बन गई है। रजत पाटीदार की अगुवाई में आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद से मिले 202 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 15.4 ओवर में हासिल किया। टीम ने राजस्थान रॉयल्स का रिकॉर्ड तोड़ा। राजस्थान ने आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 210 रनों के लक्ष्य को 15.5 ओवर में चेज किया था।

आरसीबी की तरफ से विराट कोहली का प्रदर्शन लाजवाब रहा। उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 38 गेंदों पर 69 रनों की दमदार पारी खेली और वह टीम को जीत दिलाकर लौटे। कोहली ने अपनी इस पारी में 181 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 5 चौके और 5 छक्के लगाए। कोहली को दूसरे छोर से देवदत्त पडिक्कल का भी अच्छा साथ मिला। पडिक्कल ने 234 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए महज 26 गेंदों में 61 रनों की विस्फोटक पारी खेली। पडिक्कल ने अपनी इस पारी में 7 चौके और 4 छक्के लगाए। फिल साल्ट के सस्ते में आउट होने के बाद कोहली-पडिक्कल ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 101 रनों की साझेदारी निभाई। कप्तान रजत पाटीदार ने सिर्फ 12 गेंदों में 31 रन बनाए, जबकि टिम डेविड 16 रन बनाकर नाबाद रहे।

इससे पहले, सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 201 रन बनाए थे। टीम की तरफ से कप्तान ईशान किशन ने 38 गेंदों में 80 रनों की धमाकेदार पारी खेली। वहीं, अनिकेत वर्मा ने 18 गेंदों में 43 रन बनाए। गेंदबाजी में आरसीबी की ओर से अपना आईपीएल डेब्यू करने वाले जैकब डफी ने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन खर्च करते हुए 3 विकेट चटकाए, जबकि रोमारियो शेफर्ड ने भी 3 विकेट झटके।

--आईएएनएस

 

 

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