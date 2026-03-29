RCB Victory : विराट कोहली का बड़ा कारनामा, आईपीएल इतिहास में यह मुकाम हासिल करने वाले पहले बल्लेबाज बने

बेंगलुरु: शनिवार को एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को 6 विकेट से हराया। आरसीबी की जीत में बल्ले से अहम भूमिका विराट कोहली ने निभाई। कोहली ने 69 रनों की नाबाद पारी खेलने के साथ ही आईपीएल में एक और बड़ी उपलब्धि को अपने नाम कर लिया है।

कोहली आईपीएल में रनों का पीछा करते हुए 4 हजार रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद से मिले 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। विराट कोहली के सलामी जोड़ीदार फिल साल्ट महज 8 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, इसके बाद कोहली ने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई। विराट बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से 69 रन बनाए। वहीं, पडिक्कल भी बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने 26 गेंदों में 61 रन बनाए।

कोहली-पडिक्कल की दमदार पारियों के बूते आरसीबी ने 202 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 15.4 ओवर में हासिल करते हुए इतिहास रचा। आईपीएल में सबसे कम ओवरों में 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने का रिकॉर्ड अब आरसीबी के नाम दर्ज हो गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल्स के नाम था, जिन्होंने आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 210 रनों के लक्ष्य को 15.5 ओवर में हासिल किया था।

आरसीबी की ओर से गेंदबाजी में जैकब डफी का प्रदर्शन भी शानदार रहा। आईपीएल के अपने डेब्यू मुकाबले में डफी ने सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 201 रन लगाए। टीम की ओर से कप्तान ईशान किशन ने 38 गेंदों में 80 रनों की दमदार पारी खेली। वहीं, अनिकेत वर्मा ने 18 गेंदों में 43 रन बनाए।

--आईएएनएस