Indian Premier League 2026 : पावर-प्ले में शानदार प्रदर्शन का श्रेय गेंदबाजों को जाता है: रजत पाटीदार

नई दिल्ली: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 39वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के विरुद्ध 9 विकेट से जीत दर्ज की। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने जीत का श्रेय अपने गेंदबाजों को दिया, खासकर तेज गेंदबाजों जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार को, जिन्होंने पावरप्ले के दौरान अपनी घातक गेंदबाजी से जीत की नींव रखी।

अरुण जेटली स्टेडियम में खेल गए इस मुकाबले में जोश हेजलवुड ने डीसी के खिलाफ 3.3 ओवरों में महज 12 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवरों में सिर्फ 5 विकेट देकर 3 विकेट हासिल किए। इन गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के साथ आरसीबी ने डीसी को 16.3 ओवरों में 75 रन पर समेटने के बाद 81 गेंदें शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया।

मुकाबले के समापन पर पाटीदार ने कहा, "जिस तरह से विकेट ने बर्ताव किया, उससे मैं भी हैरान हूं। इसका पूरा श्रेय गेंदबाजों को जाता है, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, खासकर पावरप्ले में- हेजलवुड और भुवी ने। मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने सही जगहों पर गेंद डाली और शुरुआत में थोड़ा स्विंग हासिल किया, वह देखना वाकई शानदार था।"

जब रजत पाटीदार से पूछा गया कि क्या स्विंग सामान्य से अधिक था, तो पाटीदार ने जवाब दिया, "मुझे लगता है कि स्विंग सामान्य ही था। अच्छी बात यह रही कि हमें शुरुआती विकेट मिल गए। इसी वजह से हम मैच में अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहे। बेशक, मुझे लगता है कि अगर आप सपाट पिच पर टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपके पास एक बेहतरीन बॉलिंग यूनिट होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सिर्फ एक गेंदबाज ही आपको चैंपियनशिप जिता सकता है।"

गेंदबाजी की योजनाओं के बारे में बताते हुए आरसीबी के कप्तान ने कहा, "हमने पहले से ही योजना बना रखी थी कि अगर हमें शुरुआती विकेट मिल जाते हैं, तो हम प्रत्येक गेंदबाज से तीन-तीन ओवर करवाएंगे। और फिर हमने देखा कि विकेट कैसा बर्ताव कर रहा है, उसके बाद जिस तरह से सुयश और शेपी (रोमारियो शेफर्ड) ने गेंदबाजी की। मुझे लगता है कि उन्होंने सही जगहों पर गेंद डाली। सुयश ने भी गेंदबाजी की, मुझे लगता है कि उन्हें काफी स्पिन मिली, मैं तो यही कहूंगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्टंप-टू-स्टंप गेंदबाजी की, मुझे लगता है कि वह देखना सचमुच बहुत अच्छा लगा।"

जैसे-जैसे टूर्नामेंट अपने अहम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है पाटीदार ने अनुशासन और अपनी दिनचर्या बनाए रखने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, "अपनी दिनचर्या का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी काफ़ी लंबा सफर तय करना है, लेकिन मुझे लगता है कि हम बस एक-एक मैच पर ही ध्यान दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अलग-अलग खिलाड़ी आगे आकर टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक अच्छा संकेत है।"

--आईएएनएस

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