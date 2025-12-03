रायपुर वनडे: दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीत चुनी गेंदबाजी, भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में बदलाव नहीं

रायपुर, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यह लगातार 20वां मैच है जिसमें भारतीय टीम ने टॉस गंवाया है।

बावुमा ने टॉस जीतने के बाद कहा, "हम गेंदबाजी करेंगे। हमें उम्मीद है कि जैसे-जैसे ओस पड़ेगी, बैटिंग आसान हो जाएगी। यह कहना बहुत मुश्किल है कि यह कैसा खेलेगा। पिछले मैच से बहुत सारी सकारात्मक चीजें हमें मिली हैं। हमें अच्छी शुरुआत करनी होगी। टीम में तीन बदलाव हुए हैं। मैं, केशव और एनगिडी आए हैं। यह हमारे लिए बड़ा मैच है।

केएल राहुल ने कहा, "हमने बहुत समय से टॉस नहीं जीता है। हमने पिछले गेम में बहुत अच्छा किया। उन्होंने हमें पुश किया, और हम जानते हैं कि क्या उम्मीद करनी है। सीरीज से पहले, हमने इस बारे में बात की थी, हम हर जगह ओस की उम्मीद करते हैं। हम रन बनाने और जल्दी विकेट लेने की कोशिश करेंगे। विकेट अच्छी लग रही है। टीम में कोई बदलाव नहीं है।"

भारतीय टीम रांची में खेले गए मैच को 17 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ली थी। टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज जीतना चाहेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका इस मैच को जीतकर सीरीज में वापसी की कोशिश करेगी।

रायपुर में एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली पर निगाहें होंगी। पिछले मैच में विराट ने 135 और रोहित ने 57 रन की पारी खेली थी।

भारत की प्लेइंग इलेवन

यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन

क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एंगिडी

