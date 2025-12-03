रायपुर वनडे : टीम इंडिया ने सीरीज बचाने के लिए साउथ अफ्रीका को दिया 359 रनों का टारगेट

रायपुर, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ की शतकीय पारियों के दम पर भारत ने साउथ अफ्रीका को दूसरे वनडे मैच में जीत के लिए 359 रन का टारगेट दिया है। टीम इंडिया तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से आगे है। ऐसे में मेजबान टीम यह मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी।

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने 4.5 ओवरों में 40 रन की साझेदारी की। रोहित 14 रन बनाकर आउट हुए। कुछ देर बाद यशस्वी जायसवाल (22) भी पवेलियन लौट गए।

यहां से विराट कोहली ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ तीसरे विकेट के लिए 156 गेंदों में 195 रन की साझेदारी करते हुए भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया।

ऋतुराज गायकवाड़ 83 गेंदों में 2 छक्कों और 12 चौकों के साथ 105 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, कोहली ने 93 गेंदों में 2 छक्कों और 12 चौकों के साथ 102 रन की पारी खेली।

यह विराट कोहली के वनडे करियर का 53वां शतक रहा। वनडे सीरीज के पहले मैच में कोहली ने 135 रन की पारी खेली थी।

कप्तान केएल राहुल पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने रवींद्र जडेजा के साथ छठे नंबर के लिए 69 रन की अटूट साझेदारी करते हुए भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाया।

केएल राहुल 43 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 66 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि रवींद्र जडेजा ने 27 गेंदों में 24 रन की नाबाद पारी खेली। भारत ने निर्धारित 50 ओवरों के खेल में 5 विकेट खोकर 358 रन बनाए।

साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्को जानसेन ने 10 ओवरों में 63 रन देकर 2 शिकार किए, जबकि लुंगी नगिडी और नंद्रे बर्गर ने 1-1 विकेट निकाला।

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची मे खेले गए पहले वनडे मैच को 17 रन से अपने नाम किया था। ऐसे में साउथ अफ्रीका को सीरीज में बने रहने के लिए यह मैच हर हाल में बचाना होगा।

