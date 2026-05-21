रियल मैड्रिड में साल 2009 के बाद पहली बार, अध्यक्ष पद के चुनाव में हो सकते हैं एक से ज्यादा उम्मीदवार

मैड्रिड, 20 मई (आईएएनएस)। साल 2009 के बाद पहली बार रियल मैड्रिड के अध्यक्ष पद के चुनाव में एक से ज्यादा उम्मीदवार हो सकते हैं। एनरिक रिकेल्मे ने संकेत दिया है कि वह मौजूदा अध्यक्ष फ्लोरेंटिनो पेरेज के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, हालांकि उन्होंने यह भी माना कि पिछले हफ्ते पेरेज के चुनाव कराने के अचानक लिए गए फैसले से वह हैरान रह गए थे।

79 वर्षीय पेरेज ने साल 2009 में सत्ता में लौटने के बाद चौथी बार चुने जाने के सिर्फ 16 महीने बाद ही चुनाव की घोषणा कर दी। तब से, कोई भी प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार सामने नहीं आया था, जिसकी एक वजह यह भी थी कि चुनौती देने वालों के लिए बहुत कड़ी शर्तें रखी गई थीं।

सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, संभावित उम्मीदवारों का स्पेनिश होना जरूरी है, वे कम से कम 20 साल से क्लब के सदस्य रहे हों, और उन्हें क्लब के सालाना बजट का 15 प्रतिशत, जो लगभग 215 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है, की बैंक गारंटी देनी होगी।

एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के प्रेसिडेंट रिकेल्मे ने इन शर्तों को पूरा किया और बुधवार को माना कि पेरेज के फैसले से उनकी योजनाएं गड़बड़ा गई हैं।

रिकेल्मे ने माना, "आज के लिए हमारे पास कोई योजना नहीं थी।" उन्होंने कहा कि वह "कुछ समय से 2028 के लिए एक रणनीति पर काम कर रहे थे, लेकिन चुनाव तीन साल पहले ही करा दिए गए।"

पेरेज के फैसले के बाद रिकेल्मे के पास बैंक गारंटी हासिल करने और औपचारिक रूप से अपनी उम्मीदवारी दाखिल करने के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं। उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि ये ही नियम हैं। हमें शिकायत करने का कोई हक नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ कुछ ही दिन दिए हैं।"

कम समय होने के बावजूद, रिकेल्मे ने तर्क दिया कि उन्हें पेरेज को चुनौती देना जरूरी लगा। उन्होंने कहा, "हमारे लिए आगे बढ़कर कुछ सार्थक और प्रेरणादायक पेश करना एक नैतिक और सैद्धांतिक दायित्व है। ये रियल मैड्रिड में आखिरी चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि निजीकरण होने वाला है।"

रिकेल्मे ने पेरेज के 17 साल के कार्यकाल के दौरान उनकी उपलब्धियों की तारीफ भी की, लेकिन साथ ही यह भी सुझाव दिया कि क्लब को नएपन की जरूरत है।

उन्होंने कहा, "जीवन की हर चीज की तरह, यहां भी एक चक्र में बदलाव होना चाहिए, भविष्य के लिए एक योजना होनी चाहिए। कल हम सब कुछ इलेक्टोरल बोर्ड को भेज देंगे, लेकिन फैसला लेने के लिए हम शनिवार तक का पूरा समय इस्तेमाल करेंगे।"

79 वर्षीय पेरेज को साल 2009 में सत्ता में लौटने के बाद से किसी विरोधी का सामना नहीं करना पड़ा है; उन्होंने क्लब के पिछले पांच चुनाव बिना किसी मुकाबले के जीते हैं।

इसकी एक वजह यह है कि क्लब के सदस्यों के एक बड़े तबके में पेरेज को लगातार समर्थन मिलता रहा है, लेकिन अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों पर लागू की गई कड़ी शर्तों ने भी दूसरे दावेदारों को चुनाव लड़ने से हतोत्साहित किया है।

--आईएएनएस

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