Ravindra Jadeja Record : रविंद्र जडेजा के सामने नहीं कोई भारतीय बल्लेबाज, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बनाया है ऐसा रिकॉर्ड

जडेजा के तीन तिहरे शतक और टेस्ट में नंबर वन ऑलराउंडर का शानदार सफर
Dec 05, 2025, 07:57 AM
जन्मतिथि विशेष: रविंद्र जडेजा के सामने नहीं कोई भारतीय बल्लेबाज, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बनाया है ऐसा रिकॉर्ड

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी, क्षेत्ररक्षण और बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। टेस्ट फॉर्मेट में वह लंबे समय से नंबर वन ऑलराउंडर हैं। जडेजा के नाम प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके आस-पास भारत का कोई भी बल्लेबाज नहीं है।

 

जडेजा का जन्म 6 दिसंबर 1988 को नावागढ़, जामनगर, गुजरात में हुआ था। बचपन से ही क्रिकेटर बनने का सपना देखने वाले जडेजा ने 2006 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया था। इस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं।

 

टेस्ट क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी बेहद प्रभावशाली रही है, लेकिन प्रथम श्रेणी क्रिकेट में जडेजा ने बतौर बल्लेबाज ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जो अद्भुत है और ऐसा करने वाले वह भारत के एकमात्र क्रिकेटर हैं। जडेजा ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तीन तिहरे शतक लगाए हैं। एक स्पिनर और निचले क्रम के बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान रखने वाले जडेजा का यह रिकॉर्ड असाधारण है।

 

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी जडेजा भारत के लिए बेहद मूल्यवान क्रिकेटर हैं। तीनों ही फॉर्मेट में जडेजा ने गेंदबाजी, बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण के माध्यम से बड़ा योगदान दिया है। जडेजा चैंपियंस ट्रॉफी 2013, टी20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं।

 

2009 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने वाले जडेजा का अंतरराष्ट्रीय करियर डेढ़ दशक से भी लंबा है। इतने लंबे करियर में जडेजा ने 89 टेस्ट, 206 वनडे और 74 टी20 खेले हैं।

 

टी20 विश्व कप 2024 में जीत के बाद उन्होंने इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। टी20 की 41 पारियों में 515 रन के साथ ही 54 विकेट उनके नाम पर दर्ज हैं।

 

टेस्ट और वनडे में जडेजा अभी भी सक्रिय हैं।

 

टेस्ट में 6 शतक और 28 अर्धशतक की मदद से 4,095 रन और 348 विकेट उन्होंने लिए हैं। वहीं वनडे में 13 अर्धशतक की मदद से 2,862 रन और 231 विकेट उनके नाम हैं।

 

--आईएएनएस

 

 

 

