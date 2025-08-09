Ravichandran Ashwin IPL 2026: अश्विन के आईपीएल मिनी-ऑक्शन में शामिल होने की संभावना

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के लिए खेल चुके अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन पांच बार की विजेता टीम से अलग होने के बाद आईपीएल के 2026 सीजन से पहले मिनी नीलामी में शामिल हो सकते हैं।

सूत्रों ने शुक्रवार को आईएएनएस से पुष्टि की है कि अश्विन वास्तव में सीएसके छोड़ रहे हैं।

इस फ्रेंचाइजी के लिए 2008-2015 तक अश्विन ने प्रतिनिधित्व किया था, और दो बार उनकी मौजूदगी में सीएसके ने आईपीएल ट्रॉफी जीती।

सूत्रों ने आगे कहा, "यह लगभग तय है कि जब भी रिटेंशन की तारीखों की घोषणा होगी, सीएसके उन्हें रिलीज कर देगा। वह केवल नीलामी पूल में प्रवेश करेंगे।"

पिछले साल की मेगा नीलामी में अश्विन को सीएसके ने 9.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने के बाद वह अपनी घरेलू फ्रेंचाइजी में दोबारा शामिल हुए थे।

आईपीएल 2025 में, सीएसके प्वाइंट टेबल में सबसे निचले स्थान पर था। अश्विन ने नौ मैच खेले और 9.13 के हाई इकॉनमी रेट से केवल सात विकेट लिए। एक समय तो उन्हें अपने निराशाजनक प्रदर्शन के कारण प्लेइंग-11 से भी बाहर रखा गया था।

पिछले साल बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले अश्विन सीएसके के हाई परफॉर्मेंस सेंटर और सुपर किंग्स अकादमी के प्रमुख के रूप में भी काम कर रहे हैं।

अगर वह किसी दूसरी फ्रेंचाइजी से जुड़ते हैं, तो उन्हें दोनों पदों का कार्यभार छोड़ना होगा।

हालांकि सूत्रों के अनुसार इस बारे में अभी कोई स्पष्टता नहीं है। फिलहाल, चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी और वर्तमान कप्तान रुतुराज गायकवाड़ फ्रेंचाइजी अधिकारियों से मिलने और आगामी सीजन की रूपरेखा तय करने के लिए चेन्नई में हैं।

221 आईपीएल मैचों के अनुभवी अश्विन ने 7.29 की शानदार इकॉनमी रेट से 187 विकेट लिए हैं। उन्होंने 118 की स्ट्राइक रेट से 833 रन भी बनाए हैं, जो उन्हें उन फ्रेंचाइजी के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है।