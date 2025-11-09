Ravichandran Ashwin Tweet : भारतीय सरजमीं पर साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज का शानदार प्रदर्शन, अश्विन ने सराहा

बेंगलुरु: रविचंद्रन अश्विन ने जॉर्डन हरमन की सराहना की है, जिन्होंने बतौर सलामी बल्लेबाज भारत ए के खिलाफ दो अनौपचारिक टेस्ट मैचों में दक्षिण अफ्रीका की 'ए' टीम का प्रतिनिधित्व किया है।

इस बल्लेबाज ने रविवार को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड 1 पर 123 गेंदों का सामना करते हुए 1 छक्के और 13 चौकों की मदद से 91 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने लेसेगो सेनोक्वाने के साथ पहले विकेट के लिए 156 रन जोड़े।

रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "जॉर्डन हरमन की अगुवाई में साउथ अफ्रीका 'ए' 417 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अनाधिकारिक टेस्ट के चौथे दिन धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है। वह सिराज, प्रसिद्ध, कुलदीप और आकाशदीप के सामने 90 रन बनाकर खेल रहे हैं। आज चाहे कुछ भी हो, जॉर्डन हरमन ने साउथ अफ्रीकी क्रिकेट जगत में तेजी से अपनी जगह बनाई है। वह दक्षिण अफ्रीका 20 में एसआर ईस्टर्न केप के लिए खेलते हैं।"

बेंगलुरु में खेले जा रहे दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन तक साउथ अफ्रीका-ए जीत के करीब पहुंच चुकी है। मुकाबले में भारत-ए ने अपनी पहली पारी में 255 रन बनाए। इस पारी में ध्रुव जुरेल ने नाबाद 132 रन जोड़े।

इसके जवाब में साउथ अफ्रीका-ए पहली पारी में महज 221 रन पर सिमट गई। इस पारी में जॉर्डन ने 26 रन जोड़े, जबकि कप्तान मार्क्स एकरमैन ने 118 गेंदों में 134 रन बनाए।

भारतीय टीम के पास पहली पारी के आधार पर बढ़त थी। इस टीम ने दूसरी पारी 382/7 के स्कोर पर घोषित की।

इस पारी में भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 127 रन बनाए, जबकि हर्ष दुबे ने 84 रन की पारी खेली। इसी के साथ साउथ अफ्रीका-ए को जीत के लिए 417 रन का विशाल लक्ष्य मिला।

जॉर्डन और लेसेगो सेनोक्वाने ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मेहमान टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 258 गेंदों में 156 रन जुटाए। जॉर्डन ने 91 रन बनाए, जबकि सेनोक्वाने ने 77 रन की पारी खेली।

73 ओवरों के खेल तक साउथ अफ्रीका-ए 2 विकेट खोकर 270 रन बना चुकी है। यहां से टीम को जीत के लिए 147 रन की दरकार है।

