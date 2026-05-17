'उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैभव को भारतीय टी20 टीम में मौका मिलना चाहिए': रवि शास्त्री

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं चयनकर्ताओं से वैभव को जल्द से जल्द भारतीय टी20 टीम में शामिल करने का आग्रह करता हूं।

रवि शास्त्री ने ‘द आईसीसी रिव्यू’ पर कहा, "वैभव आईपीएल में अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ जिस निडरता से खेलता है, उसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं है।"

पूर्व कोच ने कहा, "अगर आप किसी युवा खिलाड़ी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं या उसे जल्द से जल्द टीम में शामिल करना चाहते हैं, तो टी20 फॉर्मेट इसके लिए सबसे सही है। वैभव किसी भी मामले में पीछे नहीं है। इस समय, यह खिलाड़ी दुनिया की कई क्रिकेट टीमों में आसानी से जगह बना सकता है। उसकी ऊर्जा उसके चेहरे पर साफ झलकती है।"

शास्त्री ने कहा कि आयरलैंड की आगामी सीरीज सूर्यवंशी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लाने के लिए एक बेहतरीन मंच साबित हो सकता है। अगर उनका चयन होता है, तो यह खिलाड़ी भारत के लिए डेब्यू करने वाला अब तक का सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएगा।

शास्त्री ने कहा कि बहुत से लोग पूछेंगे कि वह 15 साल का है, 16 का है या 14 का। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस यह देखता हूं कि वह इस समय किस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है और कैसे वह अपने से दोगुनी या शायद ढाई गुनी उम्र के खिलाड़ियों का सामना कर रहा है। मुझे लगता है कि वह टीम में जगह बनाने की दौड़ में बहुत मजबूती से शामिल है। आयरलैंड दौरे और अन्य दौरों के लिए टीम इंडिया के चयन के समय मैं वैभव पर नजर रखूंगा।

वैभव सूर्यवंशी को हाल ही में इंडिया ए टीम में शामिल किया गया है। इंडिया ए टीम को श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज खेलनी है। शास्त्री के समर्थन के बाद वैभव को आयरलैंड सीरीज के लिए भारत की सीनियर टीम में शामिल किए जाने की चर्चा और बढ़ेगी।

सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के लिए डेब्यू करने के बाद हर स्तर पर अपनी करिश्माई और विस्फोटक बल्लेबाजी से दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को चौंकाया है और रोमांचित किया है। आईपीएल 2026 में आरआर के लिए वह सबसे बड़े मैच विनर के रूप में उभरे हैं। इस 15 साल के खिलाड़ी ने 11 मैचों की 11 पारियों में 40 की औसत और 236.56 की स्ट्राइक रेट से 440 रन बनाए हैं।

वैभव के बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं। शतक मात्र 36 गेंदों पर आया था। सीजन में वह 38 चौके और 40 छक्के लगा चुके हैं। आईपीएल 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाले शीर्ष-15 बल्लेबाजों की सूची में वैभव नौवें नंबर पर हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। इस दमदार प्रदर्शन के बाद उन्हें भारतीय टी20 टीम में जगह देने की मांग उठ रही है।

--आईएएनएस