सैमसन को भारत का अगला टी20 कप्तान बनते देखना चाहते हैं रवि शास्त्री, गिनाई विकेटकीपर-बल्लेबाज की खूबियां

नई दिल्ली: भारत के पूर्व क्रिकेटर और हेड कोच रवि शास्त्री का मानना है कि सूर्यकुमार यादव के बाद संजू सैमसन टीम इंडिया के अगले टी-20 कप्तान बनने के सबसे बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संजू के पास आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करने का काफी अनुभव भी मौजूद है।

सैमसन का प्रदर्शन टी20 विश्व कप 2026 में शानदार रहा था और न्होंउन्ने सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में दमदार पारी खेली थी। विकेटकीपर-बल्लेबाज को उनके यादगार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया था। शास्त्री का मानना ​​है कि यह सैमसन के अपने लिए एक लीडरशिप रोल बनाने की शुरुआत हो सकती है।

शास्त्री ने आईसीसी के रिव्यू शो पर कहा, "अगले टी20 वर्ल्ड कप (2028 में) में भारत को शायद एक नए कप्तान की जरूरत होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सूर्यकुमार अगले कुछ वर्षों में कैसा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि, संजू सैमसन ने खुद को लीडरशिप रोल के लिए तैयार किया है, क्योंकि वह राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके हैं। संजू टीम में टॉप ऑर्डर में खेलेंगे और वह काफी खतरनाक बल्लेबाज हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि यह तो बस कुछ और की शुरुआत है, आप अगले दो या तीन सालों में संजू और बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे।"

सैमसन आईपीएल में पांच सीजन राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके हैं। उन्होंने अपनी अगुवाई में टीम को साल 2022 में फाइनल तक भी पहुंचाया था। आईपीएल में कप्तान के तौर पर उनका अनुभव, और दबाव भरी परिस्थितियों को संभालने की उनकी काबिलियत, नेशनल टीम के साथ भविष्य में लीडरशिप रोल के लिए उनकी काबिलियत को और मजबूत करती है।

31 साल के सैमसन इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने भारत के विजयी टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन के दौरान लगातार तीन अर्धशतक लगाए थे। सैमसन के लगातार अच्छे प्रदर्शन पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन शास्त्री का मानना ​​है कि इस बल्लेबाज ने लगातार अच्छा प्रदर्शन करके आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है।

शास्त्री ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि सैमसन ने उन सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। सैमसन में हमेशा से काबिलियत थी। असल में, लोग निराश होते थे, क्योंकि वह उस काबिलियत के साथ न्याय नहीं कर पाते थे। हालांकि, इस सीजन यह मेरे शब्द हैं कि जिस तरह से वह टी20 विश्व कप के बाद खेल रहे हैं, जहां उन्होंने अकेले दम पर भारतीय टीम को कई बड़े मैच जिताए, जिसमें क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल शामिल रहा। इसके साथ ही वह आईपीएल में भी बल्लेबाजी करते हुए वह जिस तरह की परिपक्वता दिखा रहे हैं, उसको देखते हुए वो मुझे भविष्य में लीडरशिप रोल के लिए सबसे बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं।"

--आईएएनएस