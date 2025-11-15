खेल

रवींद्र जडेजा: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में 150 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 15, 2025, 02:48 PM

नई दिल्ली, 15 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एक शानदार उपलब्धि अपने नाम की। जडेजा ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए। ऐसा करने वाले वे दुनिया के 7वें और भारत के तीसरे गेंदबाज हैं।

शनिवार को दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में रवींद्र जडेजा ने 13 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेट लिए। चौथा विकेट लेते ही जडेजा के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 150 विकेट पूरे हो गए। 2019 में शुरू हुई विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जडेजा ने अपने 47वें मैच की 87वीं पारी में 150 विकेट पूरे किए। इस दौरान 6 बार वे पारी में 5 या उससे अधिक विकेट ले चुके हैं। उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन 42 रन देकर 7 विकेट हैं।

जडेजा के टेस्ट करियर पर नजर डालें तो 2012 में डेब्यू करने वाले ये दिग्गज ऑलराउंडर कोलकाता में अपना 87वां टेस्ट खेल रहा है। अब तक 163 पारियों में उनके नाम 338 विकेट दर्ज हैं। इस दौरान 15 बार पांच विकेट हासिल कर चुके हैं। जडेजा एक बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं। 129 पारियों में 6 शतक और 27 अर्धशतक की मदद से 3,990 रन भी वे बना चुके हैं।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में भारत की तरफ से जडेजा से पहले आर अश्विन और जसप्रीत बुमराह 150 विकेट ले चुके हैं।

अश्विन ने 2019 से 2024 के बीच 41 टेस्ट की 78 पारी में 195 विकेट लिए हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह ने 41 टेस्ट की 77 पारी में 182 विकेट लिए हैं।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन ने लिए हैं। 2019 से 2025 के बीच लियोन ने 53 टेस्ट मैचों की 95 पारियों में 219 विकेट लिए हैं।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...