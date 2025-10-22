रावलपिंडी टेस्ट: दूसरी पारी में पाकिस्तान का शीर्ष क्रम फ्लॉप, दक्षिण अफ्रीका की पकड़ हुई मजबूत

रावलपिंडी, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन की समाप्ति तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। तीसरे दिन की समाप्ति के समय पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 94 था। बाबर आजम 49 और मोहम्मद रिजवान 16 रन बनाकर खेल रहे थे। पाकिस्तान के पास फिलहाल 23 रन की बढ़त है।

पाकिस्तान की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। टीम ने 60 के स्कोर पर ही अपने 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज खो दिए। इमाम-उल-हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6, शान मसूद 0 और सऊद शकील 11 रन बनाकर आउट हो गए। इस समय पूर्व कप्तान बाबर आजम और विकेटकीपर बल्लेबाज रिजवान ने पारी को संभाला। दोनों ने दिन का बचा समय बिना विकेट के निकाला। बाबर और रिजवान के बीच अब तक 34 रन की साझेदारी हो चुकी है। बाबर आजम 49 और रिजवान 16 रन पर नाबाद हैं।

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 404 रन पर समाप्त हुई। दक्षिण अफ्रीका ने अपने 8 विकेट 235 पर गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद नौवें विकेट के लिए एस मुथुसामी और केशव महाराज के बीच 71 रन की साझेदारी हुई। महाराज 30 रन बनाकर आउट हुए। महाराज का विकेट जब गिरा, उस समय टीम का स्कोर 306 था। इसके बाद मुथुसामी और कगिसो रबाडा के बीच दसवें विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी हुई। रबाडा 61 गेंद पर 4 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 71 रन बनाकर आउट हुए। मुथुसामी 89 रन पर नाबाद रहे। स्टब्स ने 76 और टोनी डे जॉर्जी ने 55 रन की पारी खेली थी। पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका को 71 रन की बढ़त मिली।

पाकिस्तान ने पहली पारी में कप्तान शान मसूद के 87, सऊद शकील के 66, अब्दुल्ला शफीक के 57 और सलमान अली आगा के 45 रन की मदद से 333 रन बनाए थे। केशव महाराज ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 7 विकेट लिए थे।

--आईएएनएस

पीएके