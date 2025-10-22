रावलपिंडी टेस्ट: स्टब्स का अर्धशतक, दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान से पहली पारी के आधार पर 148 रन पीछे

रावलपिंडी, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे टेस्ट के दूसरे दिन की समाप्ति पर दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट के नुकसान पर 185 रन बना लिए थे। ट्रिस्टन स्टब्स 68 और काइल वेरेने 10 रन बनाकर नाबाद हैं। पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान से 148 रन पीछे है।

दक्षिण अफ्रीका के लिए कप्तान एडन मार्करम और रियान रिकल्टन ने पारी की शुरुआत की थी। 22 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को रिकल्टन के रूप में पहला झटका लगा। रिकल्टन 14 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे विकेट के लिए मार्करम और स्टब्स के बीच 32 रन की साझेदारी हुई। मार्करम 32 रन बनाकर दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए। वह अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके।

पहले टेस्ट में शतक लगाने वाले टोनी डे जॉर्जी और स्टब्स ने तीसरे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी कर टीम को संभाला। जॉर्जी 55 रन बनाकर आउट हुए। डेवाल्ड ब्रेविस बिना खाता खोले आउट हो गए।

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे स्टब्स 184 गेंद पर 68 और वेरेने 25 गेंद पर 10 रन बनाकर नाबाद हैं। दोनों के बीच 14 रन की साझेदारी हो चुकी है।

पाकिस्तान के लिए आसिफ अफरीदी ने 2, और शाहीन अफरीदी और साजिद खान ने 1-1 विकेट लिए।

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की पहली पारी 333 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान के लिए सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक ने 57, कप्तान शान मसूद ने 87 और सऊद शकील ने 66 रन की पारी खेली। सलमान अली आगा ने 45 रन बनाए।

दक्षिण अफ्रीका के लिए केशव महाराज सफलतम गेंदबाज रहे। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने 42.4 ओवर में 102 रन देकर 7 विकेट लिए।

--आईएएनएस

पीएके