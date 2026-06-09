रादुकानू ने ब्लिंकोवा को 6-0, 6-3 से हराया, क्वींस के दूसरे राउंड में शानदार एंट्री

लंदन, 9 जून (आईएएनएस)। ब्रिटिश नंबर 1 एम्मा रादुकानू ने मंगलवार को क्वींस क्लब में खेले गए पहले राउंड के मैच में अन्ना ब्लिंकोवा के खिलाफ 6-0, 6-3 से जीत दर्ज की। यह तीन महीने से भी ज्यादा समय में रादुकानू की पहली जीत थी, जिससे विंबलडन की उनकी तैयारियों को बढ़ावा मिला।

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सीजन का अपना पहला ग्रास-कोर्ट मैच खेलते हुए रादुकानू शुरू से ही शानदार लय में नजर आईं। उन्होंने बिना कोई प्वाइंट गंवाए शुरुआती आठ गेम आसानी से अपने नाम किए। इसके बाद उन्होंने रूसी क्वालीफायर के खिलाफ मैच को आसानी से अपने नाम कर लिया। 6 मार्च को इंडियन वेल्स के पहले राउंड में अनास्तासिया जखारोवा को हराने के बाद यह उनकी पहली जीत थी।

23 वर्षीय खिलाड़ी के अभियान को पोस्ट-वायरल इलनेस के कारण झटका लगा था, जिसकी वजह से वह दो महीने से ज्यादा समय तक डब्ल्यूटीए टूर से दूर रहीं। वापसी के बाद, रादुकानू को स्ट्रासबर्ग और फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में लंदन में उनका शानदार प्रदर्शन और भी उत्साहजनक रहा। घरेलू दर्शकों के जबरदस्त समर्थन के बीच, रादुकानू पूरे मैच के दौरान शांत और आत्मविश्वास से भरी नजर आईं।

अन्ना ब्लिंकोवा को मात देने के बाद रादुकानू ने कहा, "मैं इस मैच को जीतने से बहुत खुश हूं। क्वींस में वापसी करके खेलना अच्छा लग रहा है। मैंने कुछ महीनों से कोई मैच नहीं जीता था। जीत के लिए इससे बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती थी। मैं फैंस मिले सभी समर्थन के लिए सचमुच आभारी हूं।"

पूर्व यूएस ओपन चैंपियन को उम्मीद है कि यह शानदार जीत उन्हें विंबलडन से पहले जरूरी मोमेंटम देगी। टूर पर कुछ मुश्किल महीनों के बाद, ग्रास-कोर्ट सीजन उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ फॉर्म हासिल करने का मौका देता है।

रादुकानू ने इस प्रदर्शन को साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम की तैयारियों में एक अहम कदम बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह नतीजा बाकी ग्रास-कोर्ट सीजन के लिए एक बहुत अच्छा शुरुआती कदम साबित होगा।

--आईएएनएस

आरएसजी