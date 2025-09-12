खेल

India vs Pakistan Asia Cup : भारतीय टीम जीत की प्रबल दावेदार, पाकिस्तान को कमजोर न आंके : राशिद लतीफ

Sep 12, 2025, 02:50 AM
भारतीय टीम जीत की प्रबल दावेदार, पाकिस्तान को कमजोर न आंके : राशिद लतीफ

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 में 14 सितंबर (रविवार) को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर सरगर्मी बढ़ रही है। भारतीय टीम टी20 फॉर्मेट की नंबर एक टीम है, जबकि पाकिस्तान का हालिया प्रदर्शन अच्छा रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच रोमांचक मैच होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को कमजोर न आंका जाए।

आईएएनएस से बात करते हुए राशिद लतीफ ने कहा, "भारतीय टीम अच्छी है और यूएई के खिलाफ बड़ी जीत इसका स्पष्ट संकेत है। कुलदीप, अक्षर, वरुण, जसप्रीत, हार्दिक और शिवम सभी अच्छे गेंदबाज हैं। उनके पास पांच बल्लेबाज और पांच गेंदबाज हैं जो एक अच्छा संयोजन बनाते हैं। भारत की टीम बहुत संतुलित है।"

उन्होंने कहा कि दोनों देश बड़े खिलाड़ियों के बगैर उतरेंगे लेकिन जो खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं, वे भी स्टार क्रिकेटर हैं। इसलिए देखना होगा कि मैच का परिणाम क्या होगा?

राशिद लतीफ ने माना कि पहलगाम आतंकी हमला और भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदुर के बाद हो रहे इस मैच में दोनों टीमों पर अतिरिक्त दबाव होगा। इस मैच का विजेता 'सिकंदर' होगा।

पूर्व पाकिस्तान कप्तान ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव, उप-कप्तान शुभमन गिल, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन सहित भारतीय बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट की तारीफ की साथ ही भारतीय गेंदबाजों की भी सराहना की।

लतीफ ने कहा कि भारतीय टीम में जगह बनाने को लेकर तगड़ी प्रतिस्पर्धा है। असाधारण प्रदर्शन के बावजूद श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर और रवि विश्नोई जैसे खिलाड़ियों का बाहर रहना भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ को दिखाता है।

उन्होंने कहा कि प्रतिभा और क्षमता के आधार पर भारतीय टीम जीत की प्रबल दावेदार है लेकिन पाकिस्तान को भी कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। पाकिस्तान ने अपनी टीम में आक्रामक खिलाड़ी चुने हैं। साहिबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज, फखर जमान सैम अयूब अपना दिन होने पर ये खिलाड़ी किसी भी विपक्षी टीम के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं।

 

 

 

