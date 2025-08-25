राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2024 के नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार (एनवाईए) वर्ष 2024 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी गई है।

यह पुरस्कार व्यक्तिगत और संगठनात्मक श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार का उद्देश्य 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करना है।

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार न केवल युवाओं में नेतृत्व, जिम्मेदारी और समाजसेवा की भावना को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित भी करते हैं।

प्रत्येक वर्ष व्यक्तिगत श्रेणी में अधिकतम 20 और संगठनात्मक श्रेणी में पांच पुरस्कार दिए जाते हैं। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत प्राधिकारी इस संख्या में बदलाव भी कर सकते हैं।

व्यक्तिगत श्रेणी में चयनित विजेताओं को एक पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की जाती है। वहीं संगठनात्मक श्रेणी में चयनित संस्थाओं को एक पदक, प्रमाण पत्र और 3 लाख रुपये की नकद राशि दी जाती है।

नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इच्छुक आवेदक एडब्ल्यूएआरडीएस.गीओवी.इन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर विस्तृत दिशानिर्देश और पात्रता मानदंड उपलब्ध हैं।

मंत्रालय ने उन व्यक्तियों और संगठनों से आवेदन मांगे हैं जिन्होंने स्वास्थ्य, अनुसंधान और नवाचार, संस्कृति, मानवाधिकार, कला और साहित्य, पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा, सक्रिय नागरिकता, सामुदायिक सेवा, खेल, शैक्षणिक उत्कृष्टता और स्मार्ट लर्निंग जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया हो।

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार देश के युवाओं के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देता है और उन्हें समाज व राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है।

--आईएएनएस

आरएसजी