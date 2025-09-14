राष्ट्रीय युवा पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में ढेंकनाल के बिभासिंधु बारिक ने जीते तीन मेडल

ढेंकनाल, 13 सितंबर (आईएएनएस)। ढेंकनाल के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिभासिंधु बारिक ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी चमक बिखेरी है। बिभासिंधु ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय युवा पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते।

17 वर्षीय बिभासिंधु ने अंडर-19 युगल में गोल्ड, एकल में सिल्वर और युवा वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर न सिर्फ ढेंकनाल, बल्कि पूरे ओडिशा का गौरव बढ़ाया है।

बिभासिंधु बारिक ने आईएएनएस से कहा, "9 साल की उम्र में मुझे सेरेब्रल पाल्सी के बारे में पता चला, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं 2019 से ट्रेनिंग कर रहा हूं। मैंने युगांडा में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैं इसके बाद पेरू और इंडोनेशिया गया। जल्द ही मुझे टूर्नामेंट के लिए चाइना जाना है।"

उन्होंने कहा, "मैंने युवा पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंडर-19 डबल्स में गोल्ड, अंडर-19 सिंगल्स में सिल्वर और यूथ अंडर-21 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगर मेरा यूथ एशियन पैरा गेम्स में सेलेक्शन होता है, तो यह मेरे करियर की बड़ी उपलब्धि होगी। ओलंपिक भी मेरा लक्ष्य है।"

पुलिस प्रशासन ने इस उपलब्धि पर बिभासिंधु को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

ढेंकनाल बैडमिंटन अकादमी में प्रशिक्षित बिभासिंधु बारिक ने कई राष्ट्रीय पदक जीते हैं। उन्होंने इंडोनेशिया, पेरू और युगांडा में अंतरराष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में सफलता हासिल की है।

बिभासिंधु बारिक 16 सितंबर से चीन में शुरू होने वाली आगामी अंतरराष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसके लिए वह शनिवार को रवाना होंगे।

ढेंकनाल बैडमिंटन अकादमी और बैडमिंटन प्रेमियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। बिभासिंधु का लक्ष्य भविष्य में भारत की ओर से एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में भाग लेना है।

ढेंकनाल के इस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन किया है। बिभासिंधु बारिक ने राष्ट्रीय युवा पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मेहनत और लगन का शानदार उदाहरण पेश किया है। उनकी उपलब्धि प्रेरणादायी है।

--आईएएनएस

आरएसजी