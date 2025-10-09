खेल

राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप: पार्थसारथी, आकांक्षा और रिद्धि प्री-क्वार्टर फाइनल में

Oct 09, 2025, 02:52 AM

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। शीर्ष वरीयता प्राप्त पार्थसारथी अरुण मुंधे, आकांक्षा घोष और रिद्धि शिंदे ने बुधवार को नई दिल्ली के डीएलटीए कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप के बालिका अंडर-16 एकल वर्ग के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।

पार्थसारथी को शुरुआत में स्वानिका रॉय के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा क्योंकि स्कोर 2-2 से बराबर था, लेकिन शीर्ष वरीयता प्राप्त स्वानिका रॉय ने शानदार बेसलाइन खेल के साथ अगले सात गेम जीतकर 9-2 से जीत हासिल कर टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश किया।

इस बीच, तीसरी वरीयता प्राप्त आकांक्षा घोष ने कीर्तमा रंगिनेनी को भी 9-2 के स्कोर से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। आकांक्षा ने कीर्तमा के खिलाफ अपने शानदार कौशल का प्रदर्शन करते हुए लगातार छह गेम जीतकर महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की और आसान जीत हासिल की।

ऋद्धि शिंदे ने छठी वरीयता प्राप्त आशी कश्यप को 9-4 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। ऋद्धि ने अपनी प्रतिद्वंद्वी की सर्विस चार बार तोड़ी और जीत सुनिश्चित करने से पहले बढ़त बना ली।

लड़कियों के अंडर-14 वर्ग में, अनिहा गेविनोला ने सातवीं वरीयता प्राप्त एशिता श्रीयाला को 9-5 से हराया, जबकि शीर्ष वरीयता प्राप्त पद्मा रमेशकुमार ने अंतिम 32 के मुकाबले में शुभी शर्मा को 9-3 से हराया।

दूसरी ओर, लड़कों के अंडर-16 एकल वर्ग में, शीर्ष वरीयता प्राप्त प्रकाश सरन ने सक्षम भंसल को सीधे सेटों में 9-8 (7-1) से हराया। आठवीं वरीयता प्राप्त तविश पाहवा ने पुनीत एम. को 9-5 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

प्रतिष्ठित खिताबों के अलावा, विजेताओं को जूनियर वर्ग में किट भत्ता भी दिया जाएगा। अंडर-16 और अंडर-14 एकल स्पर्धाओं के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को ₹25,000 की टेनिस छात्रवृत्ति भी मिलेगी।

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड द्वारा समर्थित और अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए) और दिल्ली लॉन टेनिस संघ (डीएलटीए) के तत्वावधान में आयोजित फेनेस्टा ओपन भारत की सबसे होनहार जूनियर प्रतिभाओं को प्रदर्शित करता है।

--आईएएनएस

पीएके

