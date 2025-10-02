राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप: ओलंपियन विष्णु और शीर्ष वरीय नितिन ने तीसरे दौर में जगह बनाई

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। ओलंपियन और पूर्व एशियाई खेलों के पदक विजेता विष्णु वर्धन और शीर्ष वरीय नितिन कुमार सिन्हा ने बुधवार को डीएलटीए कॉम्प्लेक्स में चल रही 30वीं राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप के तीसरे दौर में अपनी जगह बनाई।

विष्णु वर्धन ने पुरुष एकल वर्ग में दीपक को 6-1, 6-2 से आसानी से हरा दिया।

पश्चिम बंगाल के नितिन कुमार सिन्हा ने भी तीसरे दौर में जगह बना ली है। दूसरे दौर में नितिन के प्रतिद्वंद्वी स्मित पटेल 6-3, 3-2 के स्कोर पर इंजरी की वजह से मैच से हट गए।

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड द्वारा समर्थित और अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए) और दिल्ली लॉन टेनिस संघ (डीएलटीए) के तत्वावधान में आयोजित फेनेस्टा ओपन भारत की सबसे बड़ी घरेलू टेनिस चैंपियनशिप है, जिसमें देश भर के शीर्ष दावेदार भाग लेते हैं।

तमिलनाडु के मनीष सुरेशकुमार और कर्नाटक की सोहा सादिक भी अपने-अपने मैच जीतकर टूर्नामेंट के तीसरे दौर में पहुंच गए। पूर्व चैंपियन ने जबरदस्त ताकत और तेजी का प्रदर्शन करते हुए पुरुष एकल वर्ग में ओडिशा के देबाशीष साहू को 6-2, 6-1 से हराया।

दूसरी ओर, सोहा को महिला एकल वर्ग के दूसरे दौर में महाराष्ट्र की आकृति एन सोनकुसारे के खिलाफ जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। चौथी वरीयता प्राप्त आकृति ने धीमी शुरुआत की और 3-1 की बढ़त बना ली, लेकिन सोहा ने शानदार वापसी करते हुए लगातार पांच गेम जीतकर पहला सेट अपने नाम कर लिया।

आकृति ने दूसरे सेट में शानदार वापसी की और स्कोर 6-3 कर दिया, जिसके बाद सोहा ने अपने दमदार बेसलाइन खेल से निर्णायक सेट 6-4 से जीतकर एक कड़े मुकाबले में 6-3, 3-6, 6-4 से जीत हासिल की।

महाराष्ट्र की आकांक्षा निट्टूरे ने भी टूर्नामेंट में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी। दूसरी वरीयता प्राप्त आकांक्षा ने सोहिनी संजय मोहंती को सीधे सेटों में 6-1, 7-6 (2) से हराकर महिला एकल वर्ग के तीसरे दौर में प्रवेश किया। पंजाब की साहिरा सिंह ने दूसरे दौर के मैच में पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखा और जीतेश कुमारी को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से हराया।

प्रतिष्ठित खिताबों के अलावा, विजेताओं को 21.55 लाख रुपये से अधिक की कुल पुरस्कार राशि और जूनियर वर्ग में किट भत्ता भी दिया जाएगा। अंडर-16 और अंडर-14 एकल स्पर्धाओं के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को 25,000 रुपये की टेनिस छात्रवृत्ति भी मिलेगी।

लड़कों और लड़कियों के अंडर-16 और अंडर-14 वर्ग के क्वालीफाइंग और मुख्य ड्रॉ मैच 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक खेले जाएंगे।

