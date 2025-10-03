खेल

राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप : मनीष, वैष्णवी ने सेमीफाइनल में जगह बनाई

Oct 03, 2025, 03:05 AM

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मनीष सुरेशकुमार और महाराष्ट्र की शीर्ष वरीयता प्राप्त वैष्णवी अदकर ने गुरुवार को नई दिल्ली के डीएलटीए कॉम्प्लेक्स में अपने-अपने क्वार्टर फाइनल मैचों में शानदार जीत दर्ज करते हुए 30वीं राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली।

पूर्व चैंपियन मनीष को नितिन कुमार सिन्हा के खिलाफ जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन तीन घंटे से ज्यादा समय तक चले मुकाबले में उन्होंने 1-6, 6-1, 7-6 से जीत हासिल की।

पहला सेट हारने के बाद मनीष सुरेशकुमार ने दूसरा सेट जीत कर मैच को बराबरी पर ला दिया। फिर निर्णायक सेट के तनावपूर्ण टाईब्रेकर में संयम बनाए रखते हुए अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर ली।

महिला एकल में, महाराष्ट्र की वैष्णवी अदकर ने शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के रूप में अपना दबदबा दिखाते हुए पंजाब की सातवीं वरीयता प्राप्त साहिरा सिंह को सीधे सेटों में 6-3, 6-1 से हराया। 2025 विश्व विश्वविद्यालय खेलों की कांस्य पदक विजेता ने पहले सेट में निर्णायक क्षणों में साहिरा की सर्विस तोड़ी और फिर दूसरे सेट में शानदार जीत हासिल कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

बाद में महिला एकल में, कर्नाटक की सोहा सादिक ने हरियाणा की अदिति रावत को सीधे सेटों में हराकर टूर्नामेंट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने कई ड्यूस मुकाबलों में जीत हासिल करते हुए एक घंटे 35 मिनट में 6-3, 6-2 से जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में जगह बनाई।

पुरुष एकल के अन्य क्वार्टर फाइनल में, चौथी वरीयता प्राप्त पश्चिम बंगाल के इशाक इकबाल ने दमदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा के सातवीं वरीयता प्राप्त अजय मलिक को 6-1, 6-2 से हराकर अंतिम चार में प्रवेश किया।

लड़कियों के अंडर-18 एकल वर्ग में, कर्नाटक की स्निग्धा कांता ने लड़कियों के क्वार्टर फाइनल में तमिलनाडु की नंबर 1 वरीयता प्राप्त दीया रमेश को 6-3, 6-3 से हराया, जबकि छठी वरीयता प्राप्त तेलंगाना के ऋतिक कटकम ने शानदार वापसी करते हुए लड़कों के अंडर-18 क्वार्टर फाइनल में तमिलनाडु के नंबर 1 वरीयता प्राप्त महालिंगम कंधवेल को 1-6, 7-6, 6-1 से हराया।

विजेताओं को 21.55 लाख रुपये से अधिक की कुल पुरस्कार राशि और जूनियर वर्ग में किट भत्ता भी दिया जाएगा। अंडर-16 और अंडर-14 एकल स्पर्धाओं के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को ₹25,000 की टेनिस छात्रवृत्ति भी मिलेगी। लड़कों और लड़कियों के अंडर-16 और अंडर-14 वर्ग के क्वालीफाइंग और मुख्य ड्रॉ मैच 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक खेले जाएंगे।

--आईएएनएस

पीएके

