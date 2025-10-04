खेल

राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप: मनीष और वैष्णवी ने जीता पुरुष और महिला एकल का खिताब

Oct 04, 2025

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मनीष सुरेशकुमार और महाराष्ट्र की वैष्णवी अदकर ने शनिवार को नई दिल्ली के डीएलटीए कॉम्प्लेक्स में 30वीं राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष और महिला एकल का खिताब जीत लिया।

पुरुष एकल फाइनल में मनीष सुरेशकुमार ने दो घंटे तक चले मुकाबले में कीर्तिवासन सुरेश को 6-4, 6-2 से हराया।

दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक शुरुआत की और शुरुआती सर्विस ब्रेक के बाद स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद मनीष ने कीर्तिवासन की सर्विस ब्रेक कर 2-1 की बढ़त बना ली और स्कोर 3-1 कर दिया। कीर्तिवासन ने जोरदार वापसी की और अपनी सर्विस ब्रेक करते हुए 4-3 की बढ़त बना ली। हालांकि, मनीष ने इसके बाद सर्विस फिर से ब्रेक कर पहला सेट अपने नाम कर लिया।

मनीष ने दूसरे सेट में भी लय बरकरार रखी और सटीक ग्राउंडस्ट्रोक के साथ ही दमदार रिटर्न के साथ लंबी रैलियां खेलते हुए 6-2 से सेट जीत पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया।

महिला एकल के फाइनल में वैष्णवी ने आकांक्षा निट्टूरे को 6-1, 6-2 से हराया।

अंडर-18 वर्ग में, हर्षिनी एन ने तीन घंटे से अधिक समय तक चले कड़े मुकाबले वाली बालिका एकल फाइनल में स्निग्धा कांता को 6-1, 2-6, 6-4 से हराया।

लड़कों के एकल फाइनल में, तविश पाहवा ने ऋतिक कटकम को 7-6(2), 1-0 (रिटायर्ड) से हराया, क्योंकि कटकम चोट के कारण मैच से हट गए थे।

इस बीच, पुरुष युगल फाइनल में नितिन कुमार सिन्हा और मान केशरवानी की जोड़ी ने मनीष सुरेशकुमार और अभिनव संजीव एस को एक रोमांचक मुकाबले में 6-4, 3-6, [10-5] से हराया।

महिला युगल वर्ग में, आकांक्षा निट्टूरे ने सोहा सादिक के साथ मिलकर पूजा इंगले और युब्रानी बनर्जी को 6-2, 6-2 से हराया।

वृज एच. गोहिल और प्रकाश सरन ने लड़कों के अंडर-18 युगल वर्ग के रोमांचक फाइनल में करण थापा और चन्नमल्लिकार्जुन येल को 2-6, 7-5, [10-5] से हराया। लड़कियों के अंडर-18 युगल वर्ग के फाइनल में, सविता भुवनेश्वरन और अहान ने आकांक्षा घोष और दीपशिखा वी को 6-3, 6-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया।

--आईएएनएस

