खेल

राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप: मनीष, कीर्तिवासन, वैष्णवी और आकांक्षा फाइनल में पहुंची

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 04, 2025, 06:10 AM

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। मनीष सुरेशकुमार और कीर्तिवासन सुरेश ने 30वीं राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप के एकल वर्ग के फाइनल में जगह बना ली। वहीं, महिला वर्ग के एकल फाइनल में वैष्णवी अदकर आकांक्षा नितुरे पहुंच गई हैं।

मनीष सुरेशकुमार ने चौथी वरीयता प्राप्त पश्चिम बंगाल के इशाक इकबाल को 1-6, 6-1, 6-1 से हराया। इकबाल ने शुरुआती रैलियों पर दबदबा बनाया और दो बार सर्विस तोड़कर पहला सेट अपने नाम कर लिया। मनीष ने बेसलाइन एक्सचेंज पर नियंत्रण रखते हुए तालमेल बिठाया। बाद के दो सेट में मनीष ने जोरदार वापसी की और 6-1, 6-1 से जीत मैच अपने नाम किया।

वहीं, कीर्तिवासन सुरेश ने चार घंटे दस मिनट तक चले मुकाबले में मैडविन कामथ को 7-6(3), 3-6, 6-4 से हराया।

महिला एकल में, शीर्ष वरीयता प्राप्त महाराष्ट्र की वैष्णवी अदकर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कर्नाटक की चौथी वरीयता प्राप्त सोहा सादिक को 6-1, 6-0 से हराया। दूसरी वरीयता प्राप्त आकांक्षा नितुरे ने मणिपुर की जेनिफर लुईखम को 3-6, 6-2, 6-1 से हराकर महिला फाइनल में जगह बनाई।

अंडर-18 वर्ग में, कर्नाटक की सातवीं वरीयता प्राप्त स्निग्धा कांता ने लड़कियों के एकल सेमीफाइनल में अपने ही राज्य की श्रीनिति चौधरी को 7-6, 6-0 से हराया, जबकि हरियाणा के चौथी वरीयता प्राप्त तविश पावा ने लड़कों के एकल सेमीफाइनल में कर्नाटक के पांचवीं वरीयता प्राप्त गंधर्व गौरव को 6-2, 6-2 से हराया।

प्रतिष्ठित खिताबों के अलावा विजेताओं को 21.55 लाख रुपये से अधिक की कुल पुरस्कार राशि और जूनियर वर्ग में किट भत्ता भी दिया जाएगा। अंडर-16 और अंडर-14 एकल स्पर्धाओं के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को 25,000 रुपये की टेनिस छात्रवृत्ति भी मिलेगी।

लड़कों और लड़कियों के अंडर-16 और अंडर-14 वर्ग के क्वालीफाइंग और मुख्य ड्रॉ मैच 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक खेले जाएंगे।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...