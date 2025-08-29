राष्ट्रीय खेल दिवस : सचिन, धवन, विजेंद्र सिंह, साक्षी मलिक ने दिए खास संदेश

नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि (29 अगस्त) को देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल जगत की दिग्गज हस्तियों ने इस अवसर पर देश के तमाम खिलाड़ियों को बधाई दी है।

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "राष्ट्रीय खेल दिवस पर भारत ने खेलों के क्षेत्र में जो शानदार प्रगति की है, उसका जश्न मनाते हुए मुझे गर्व हो रहा है। वर्तमान में, हमारी खेल उपलब्धियां एक या दो प्रमुख खेलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे देश और हमारे लोगों की विविधता को दर्शाती हैं।"

तेंदुलकर ने भारत में कम लोकप्रिय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एथलीटों की भी प्रशंसा की। उन्होंने जूडो में तूलिका मान और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली लॉन बॉल्स महिला टीम - रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे, पिंकी और नयनमोनी सैकिया की तारीफ की। उन्होंने फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हैंडबॉल और हॉकी के क्षेत्र में भारत के लगातार बढ़ते प्रभाव को सराहा।

उन्होंने लिखा, "खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना बेहद गर्व की बात है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि एथलीट किस तरह युवा, वृद्ध, स्वस्थ या दिव्यांग सभी को कुछ नया करने, अपनी सीमाओं से परे जाने या हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधियों के जरिए आराम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।"

शिखर धवन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "जितना खेलोगे, उतना सीखोगे, जितना सीखोगे, उतना जीतोगे, आप कौन सा खेल खेलते हो?"

धवन की यह पोस्ट कोई न कोई खेल खेलने की प्रेरणा देती है। खेल व्यक्तिगत विकास, अनुशासन और मानसिक संतुलन के लिए बेहद अहम माना गया है। साथ ही, यह एक समूह के तौर पर काम करना सिखाता है।

रियो ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा, "आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई। सभी को खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। फिट रहें और आगे बढ़ते रहें।"

साक्षी ने लोगों को सक्रिय जीवनशैली अपनाने की सलाह दी।

2008 में बीजिंग में आयोजित ओलंपिक में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाले विजेंद्र सिंह ने मेजर ध्यानचंद को भारत में खेलों का पहला नायक कहा।

आईएएनएस से बात करते हुए विजेंद्र सिंह ने कहा, "हम किताबों और कहानियों में उनके बारे में पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। आज हर खिलाड़ी के लिए इस खास दिन पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप कड़ी मेहनत करें और भारत के लिए ढेर सारे पदक जीतें।"

राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर माना जाता है। भारत को 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में लगातार तीन स्वर्ण पदक दिलाने में उनकी अहम भूमिका थी।

राष्ट्रीय खेल दिवस (एनएसडी) 2025 समारोह का नेतृत्व 'फिट इंडिया' मिशन द्वारा किया जाएगा और इसे 29 से 31 अगस्त तक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी खेल और फिटनेस आंदोलन के रूप में प्रेरक थीम 'एक घंटा, खेल के मैदान में' के तहत आयोजित किया जाएगा।

--आईएएनएस

पीएके/एएस