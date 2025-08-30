खेल

राष्ट्रीय खेल दिवस पर जय शाह की अपील, कहा- खेलों के माध्यम से करें मजबूत राष्ट्र का निर्माण

Aug 30, 2025, 07:32 AM

नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने हॉकी के जादूगर माने जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी। शाह ने खेल के माध्यम से स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र के निर्माण का आह्वान भी किया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शाह ने लिखा, "भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस पर, हम जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं, जिनकी शानदार उपलब्धियां हमें प्रेरित करती रहती हैं। भारत एक खेल महाशक्ति बनने की अपनी यात्रा पर अग्रसर है। आइए हम सब मिलकर खेलों के माध्यम से एक स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें।"

जय शाह ने बीसीसीआई के सचिव पद पर रहते हुए क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों से संबंधित खिलाड़ियों की सहायता के लिए बड़े कदम उठाए थे।

बीसीसीआई का सचिव रहते हुए शाह ने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता दी थी। गोल्ड जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा को एक करोड़, रजत पदक विजेताओं मीराबाई चानू और रवि दहिया को 50-50 लाख, कांस्य पदक विजेताओं पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन और बजरंग पूनिया को 25-25 लाख और पुरुष हॉकी टीम को सवा एक करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई थी।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामना दी थी। पीएम ने एक्स पर लिखा, "राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस विशेष अवसर पर, हम मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी उत्कृष्टता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। पिछले एक दशक में, भारत के खेल परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। युवा प्रतिभाओं को निखारने वाले जमीनी स्तर के कार्यक्रमों से लेकर विश्वस्तरीय सुविधाओं के निर्माण तक, हम अपने देश में एक जीवंत खेल पारिस्थितिकी तंत्र देख रहे हैं। हमारी सरकार एथलीटों का समर्थन करने, बुनियादी ढांचे के निर्माण और भारत को खेल उत्कृष्टता का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।"

सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन, साक्षी मलिक, विजेंद्र सिंह जैसे दिग्गजों ने भी राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई दी।

देश में राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती (29 अगस्त) के उपलक्ष्य पर मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में इसी दिन 'फिट इंडिया' अभियान की शुरुआत की थी।

--आईएएनएस

पीएके/एएस

