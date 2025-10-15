राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप: पहले स्थान पर रहा तमिलनाडु, हरियाणा को दूसरा स्थान

भुवनेश्वर, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन हो गया है। अंतिम दिन, अंडर-20 पुरुष और महिला 4x400 मीटर रिले में तमिलनाडु के धावकों द्वारा बनाए गए मीट रिकॉर्ड ने उन्हें शीर्ष पर पहुंचा दिया। तमिलनाडु की टीम 289 अंक लेकर शीर्ष पर रही। 287 अंक के साथ हरियाणा दूसरे स्थान पर रही।

तमिलनाडु ने अंडर-16 बालक और बालिका वर्ग में ओवरऑल टीम खिताब भी जीता। अंडर-18 बालक और बालिका वर्ग में हरियाणा का दबदबा रहा।

पुरुषों की अंडर-20 भाला फेंक स्पर्धा का भी बेसब्री से इंतजार किया गया। हालांकि, 2012 में राजेश कुमार बिंद द्वारा बनाया गया 80.14 मीटर का मीट रिकॉर्ड और 2016 में नीरज चोपड़ा द्वारा बनाया गया 86.48 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बरकरार रहा।

आखिरी दिन परिणाम ऐसा रहा।

अंडर-20, 3000 मीटर स्टीपलचेज :

भीम मान (हरियाणा) 8:58.17 सेकंड, समित टोंग (महाराष्ट्र) 8:58.24 सेकंड, नवरत्न (हरियाणा) 8:58.26 सेकंड।

अंडर-20, भाला फेंक (800 मीटर):

आदित्य (हरियाणा) 76.50 मीटर, दीपेश चौधरी (राजस्थान) 71.27 मीटर, दीपांशु (हरियाणा) 69.49 मीटर।

अंडर-18, लड़के 1000 मीटर:

प्रिंस (हरियाणा) 2:25.11 सेकंड (राष्ट्रीय रिकॉर्ड। पिछला रिकॉर्ड 2:26.04 सेकंड सूरज सिंह ने 2025 में बनाया था), सूरज सिंह (उत्तराखंड) 2:26.05 सेकंड, प्रणय उपसे (महाराष्ट्र) 2:26.59 सेकंड।

अंडर-18, लड़के ऊंची कूद:

जुबिन गोहेन (असम) 2.01 मीटर, राहुल (हरियाणा) 1.99 मीटर, अंबरीश के (तमिलनाडु) 1.96 मीटर।

अंडर-16, लड़के: 600 मीटर:

मोहम्मद समीर खान (उत्तर प्रदेश) 1:18.48 सेकंड (राष्ट्रीय रिकॉर्ड; पिछला रिकॉर्ड 1:21.22 सूरज सिंह ने 2024 में बनाया था), देव (हरियाणा) 1:19.02 सेकंड, अनि सलबाम (ओडिशा) 1:19.94 सेकंड।

अंडर-16, लड़के लंबी कूद:

अभिनंत एबी (तमिलनाडु) 4.94 मीटर (मीट रिकॉर्ड; पिछला मीट रिकॉर्ड 4.71 मीटर अमृत पाल सिंह ने 2024 में बनाया था), रोहित राज (बिहार) 4.75 मीटर, मृदुल हुसैन (असम) 4.75 मीटर।

अंडर-20, पुरुष: 4x400 मीटर रिले:

तमिलनाडु 3:10.64 सेकंड (मीट रिकॉर्ड। पिछला रिकॉर्ड 3:11.03 सेकंड हरियाणा द्वारा 2017 में बनाया गया था), केरल 3:10.98 सेकंड, बिहार 3:15.22 सेकंड।

औरत

यू20, महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज:

मंजू चौधरी (राजस्थान) 10:56.98 सेकंड, अंजलि मदावी (महाराष्ट्र) 11:18.25 सेकंड, चित्रा सी (तमिलनाडु) 11:19.00 सेकंड।

अंडर18, लड़कियां 1000 मीटर:

हीना (हरियाणा) 2:50.69 सेकंड, नागिनी (कर्नाटक) 2:52.26 सेकंड, जान्हवी हिरुदकर (महाराष्ट्र) 2:52.75 सेकंड।

अंडर18, लड़कियां: डिस्कस थ्रो (1 किग्रा):

अमानत कंबोज (पंजाब) 49.01 मीटर, ओशिन (हरियाणा) 43.33 मीटर, डिम्पी सैनी (उत्तर प्रदेश) 42.60 मीटर।

अंडर-16, लड़कियां 600 मीटर:

सहनूर बावा (पंजाब) 1:31.83 सेकंड (राष्ट्रीय रिकॉर्ड: 1:33.36 सेकंड का पिछला रिकॉर्ड एडविना जेसन ने 2024 में बनाया था), देविका (राजस्थान) 1:33.61 सेकंड, आनंदी नल्लावेल्ली (तेलंगाना) 1:34.48 सेकंड।

अंडर-16, लड़कियां लंबी कूद:

धन्या एस (तमिलनाडु) 4.23 मीटर (मीट रिकॉर्ड। 4.05 मीटर का पिछला रिकॉर्ड अनन्या एस ने 2024 में बनाया था), दीक्षा (हरियाणा) 4.11 मीटर, अनामिका अजेश (केरल) 4.08 मीटर।

अंडर-20, महिला 4x400 मीटर रिले:

तमिलनाडु 3:43.87 सेकंड (मीट रिकॉर्ड। पिछला रिकॉर्ड 3:45.87 केरल ने 2012 में बनाया था), दिल्ली 3:55.39 सेकंड, कर्नाटक 3:59.93 सेकंड।

ओवरऑल ट्रॉफी: तमिलनाडु 289 अंक। हरियाणा 287 अंक।

टीम चैंपियनशिप

अंडर-14: लड़कियां: हरियाणा 17 अंक

अंडर-14: लड़के: तेलंगाना 19 अंक

अंडर-16: लड़कियां: तमिलनाडु 30 अंक

अंडर-16: लड़के: तमिलनाडु 24 अंक

अंडर-18: लड़कियां: हरियाणा 26 अंक

अंडर-18: लड़के: हरियाणा 18 अंक

अंडर-20: लड़कियां: हरियाणा 58 अंक

अंडर-20: लड़के: तमिलनाडु 52 अंक।

सर्वश्रेष्ठ एथलीट

अंडर-16: लड़के: अभिनंत एबी (तमिलनाडु) 60 मीटर (961 अंक)

अंडर-18: लड़के: निश्चय (हरियाणा) डिस्कस थ्रो (1128 अंक)

अंडर-20: पुरुष: पार्थ सिंह (झारखंड) लंबी कूद (1099 अंक)

अंडर-14: लड़कियां: आराध्या सिंह (हरियाणा) बच्चों की भाला फेंक (684 अंक)

अंडर-16: लड़कियां: जिल्शा जिनली (केरल) 60 मीटर (954 अंक)

अंडर-18: लड़कियां: शौर्य अंबुरे (महाराष्ट्र) 100 मीटर बाधा दौड़ (1036 अंक)

अंडर-20 महिला: नीरू पाठक (उत्तर प्रदेश) 400 मीटर (1073 अंक)

चैंपियनशिप का आयोजन 10 से 14 अक्टूबर तक किया गया था।

