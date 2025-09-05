खेल

रॉस टेलर की संन्यास से वापसी, समोआ के लिए खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 05, 2025, 08:13 AM

नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर रॉस टेलर ने संन्यास से वापसी का फैसला लिया है। टेलर अब एशिया-ईस्ट एशिया-पैसिफिक टी20 वर्ल्ड कप 2026 क्वालीफायर में समोआ का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह टूर्नामेंट 8 अक्टूबर से ओमान में खेला जाना है।

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता रॉस टेलर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि मैं नीली जर्सी पहनकर क्रिकेट में समोआ का प्रतिनिधित्व करूंगा। यह फैसला क्रिकेट में वापसी से कहीं बढ़कर है। अपनी विरासत, संस्कृति, गांवों और परिवार का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं खेल को कुछ वापस देने, टीम में शामिल होने और मैदान के अंदर और बाहर अपने अनुभव साझा करने के लिए उत्साहित हूं।"

साल 2006 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू के बाद से टेलर ने 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। उन्होंने ब्लैक कैप्स की ओर से 112 टेस्ट, 236 वनडे और 102 टी20 मैच खेले। टेलर (18,199 रन) न्यूजीलैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। इस लिस्ट में उनसे आगे केन विलियमसन (19,086 रन) हैं।

रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड के लिए अपना आखिरी मैच अप्रैल 2022 में खेला था, जिसके बाद तीन साल का स्टैंड-आउट पीरियड पूरा करने पर अब वह दूसरी नेशनल टीम के लिए खेलने के पात्र हो गए हैं। उन्हें अपनी मां की विरासत के चलते समोआ का पासपोर्ट मिला हुआ है।

कालेब जस्मत की कप्तानी वाली सामोआ ने सब-रीजनल क्वालीफाइंग में सभी को चौंकाया है। इस टीम ने वानुअतु, कुक आइलैंड्स और फिजी जैसी टीमों को हराकर नए हाइब्रिड एशिया/ईस्ट एशिया-पैसिफिक क्वालीफायर में जगह बनाई है।

नौ टीमों वाले इस टूर्नामेंट की शुरुआत 8 अक्टूबर से होने जा रही है। सामोआ ने पापुआ न्यू गिनी और जापान के साथ मिलकर ईस्ट एशिया-पैसिफिक का प्रतिनिधित्व किया है। यह टीमें तीन टी20 वर्ल्ड कप स्थानों के लिए भिड़ेंगी। टूर्नामेंट में ओमान, नेपाल, कुवैत, मलेशिया, कतर और यूएई भी हिस्सा ले रहे हैं।

समोआ की टी20 टीम: कालेब जस्मत (कप्तान), रॉस टेलर, डेरियस विसर, सीन सोलिया, डैनियल बर्गेस, डगलस फिनाउ, सैम फ्रेंच, कुर्टिस ह्यनम-न्यबर्ग, बेन मैलाटा, नोआ मीड, सोलोमन नैश, सैमसन सोला, फेरेटी सुलुलोटो, सौमानी तिआई, इली तुगागा।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...