रॉस टेलर : 16 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में न्यूजीलैंड के लिए बनाए ये रिकॉर्ड

Sep 06, 2025, 05:41 AM

नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रॉस टेलर ने 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। टेलर 2006 से 2022 तक न्यूजीलैंड के लिए खेले और देश के सफलतम बल्लेबाजों में उनका नाम दर्ज है। संन्यास के 3 साल बाद टेलर ने फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का ऐलान किया है। टेलर इस बार न्यूजीलैंड नहीं बल्कि समोआ के लिए खेलते नजर आएंगे।

टेलर अब एशिया-ईस्ट एशिया-पैसिफिक टी20 वर्ल्ड कप 2026 क्वालीफायर में समोआ का प्रतिनिधित्व करेंगे।

टेलर की बल्लेबाजी क्षमता क्रिकेट जगत के लिए नई नहीं है। न्यूजीलैंड के लिए 16 साल लंबे अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं।

रॉस टेलर न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी के रूप में डेनियल विटोरी के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। दोनों ने 112 टेस्ट खेले हैं। टेस्ट में न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने के मामले में टेलर दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 7,683 रन बनाए हैं। वहीं, टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में टेलर ब्रैंडन मैकलम और मार्टिन क्रो के बाद तीसरे स्थान पर हैं। टेलर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2015 में 290 रन की पारी खेली थी।

वनडे में न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन और शतक लगाने का रिकॉर्ड टेलर के नाम है। उन्होंने 21 शतक की मदद से 8,607 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड भी टेलर के नाम है। तीनों फॉर्मेट मिलाकर खेले 450 मैचों में उन्होंने 351 कैच पकड़े हैं।

रॉस टेलर तीनों फॉर्मेट में 100 से ज्यादा मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर थे। इस लिस्ट में अब विराट कोहली, डेविड वॉर्नर और टिम साउदी का नाम भी जुड़ गया है।

न्यूजीलैंड के लिए 112 टेस्ट में 7,683, 236 वनडे में 8,607 और 102 टी20 में 1,909 रन बनाए हैं।

41 साल के रॉस टेलर का सामोआ के लिए कैसा प्रदर्शन रहेगा। इस पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर हैं।

समोआ के लिए क्रिकेट खेलने को लेकर उत्साहित टेलर ने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि मैं नीली जर्सी पहनकर क्रिकेट में समोआ का प्रतिनिधित्व करूंगा। यह फैसला क्रिकेट में वापसी से कहीं बढ़कर है। अपनी विरासत, संस्कृति, गांवों और परिवार का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं खेल को कुछ वापस देने, टीम में शामिल होने और मैदान के अंदर और बाहर अपने अनुभव साझा करने के लिए उत्साहित हूं।"

--आईएएनएस

पीएके/

