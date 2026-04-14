रूस-बेलारूस के तैराकों से 'वर्ल्ड एक्वेटिक्स' ने प्रतिबंध हटाया

मॉस्को, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने घोषणा की है कि उसने रूसी और बेलारूसी एथलीटों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। दोनों देशों के एथलीट अब अपने राष्ट्रीय झंडों और राष्ट्रगान के साथ मुकाबला कर सकते हैं।

संस्था ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में कहा, "वर्ल्ड एक्वेटिक्स ब्यूरो के फैसले के बाद, और एक्वेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट और वर्ल्ड एक्वेटिक्स एथलीट्स कमेटी के साथ सलाह-मशविरा करके, राजनीतिक झगड़े के समय एक्वेटिक्स इवेंट्स में एथलीट की भागीदारी के लिए दिशा-निर्देश अब बेलारूसी या रूसी खेल राष्ट्रीयता वाले सीनियर एथलीटों पर लागू नहीं होंगी।"

बयान में आगे कहा गया, "बेलारूस या रूसी खेल राष्ट्रीयता वाले सीनियर एथलीटों को वर्ल्ड एक्वेटिक्स इवेंट्स में उसी तरह मुकाबला करने की इजाजत होगी जैसे दूसरे खेल राष्ट्रीयताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके साथी अपनी-अपनी यूनिफॉर्म, झंडों और राष्ट्रगान के साथ करते हैं।"

बयान में कहा गया है कि बेलारूसी या रूसी राष्ट्रीयता वाले एथलीट को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की इजाजत तभी मिलेगी, जब वे इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ साझेदारी में किए गए कम से कम चार लगातार एंटी-डोपिंग कंट्रोल को सफलतापूर्वक पास कर लेंगे और 'एक्यूआइयू' के साथ बैकग्राउंड चेक पूरा कर लेंगे।

वर्ल्ड एक्वेटिक्स ब्यूरो ने पहले दिशा-निर्देश में बदलाव किया था, जिन्हें 'एक्यूआइयू' लागू करता है, ताकि बेलारूसी या रूसी स्पोर्ट नेशनलिटी वाले जूनियर एथलीट अपने साथी जूनियर एथलीट की तरह ही हिस्सा ले सकें।

वर्ल्ड एक्वेटिक्स के अध्यक्ष हुसैन अल मुसल्लम ने कहा, "पिछले तीन सालों में, वर्ल्ड एक्वेटिक्स और 'एक्यूआइयू' ने सफलतापूर्वक यह पक्का करने में मदद की है कि झगड़े को स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन की जगहों से बाहर रखा जा सके। हम यह पक्का करने के लिए पक्के इरादे वाले हैं कि पूल और खुला पानी ऐसी जगहें बनी रहें जहां सभी देशों के एथलीट शांतिपूर्ण कॉम्पिटिशन में एक साथ आ सकें।"

रूस के खेल मंत्री और रूसी ओलंपिक कमेटी के प्रमुख मिखाइल डेग्ट्यारेव ने वर्ल्ड एक्वेटिक्स के फैसले का स्वागत किया है।

डेगट्यारेव ने कहा, "हम वर्ल्ड एक्वेटिक्स के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि रूसी और बेलारूसी एथलीटों को दूसरे एथलीटों के बराबर, नेशनल यूनिफॉर्म में, उनके नेशनल झंडे और राष्ट्रगान के साथ सभी अंतरराष्ट्रीय एक्वेटिक कॉम्पिटिशन में फिर से शामिल किया गया है।"

--आईएएनएस

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