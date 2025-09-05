रेप केस में पाकिस्तानी क्रिकेटर को राहत, मामले की जांच बंद

नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली को रेप के मामले में राहत मिली है। ब्रिटेन की ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने रेप मामले की जांच बंद कर दी है। हैदर पर लगे सभी आरोप हटा लिए गए हैं। वे अब ब्रिटेन छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं।

पिछले महीने ब्रिटेन में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस (जीएमपी) द्वारा बलात्कार के संदेह में हैदर अली को गिरफ्तार किया गया था।

ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो को बताया, "हम इस तरह के आरोपों को गंभीरता से लेते हैं और हर घटना का गहन मूल्यांकन करते हैं। उपलब्ध साक्ष्यों की व्यापक समीक्षा के बाद मामले की जांच फिलहाद बंद कर दी गई है। अगर कोई और जानकारी सामने आती है, तो फिर से उचित समीक्षा की जाएगी।"

24 वर्षीय हैदर पाकिस्तान ए टीम के साथ इंग्लैंड के दौरे पर थे। 3 अगस्त को एक मैच के दौरान, जीएमपी अधिकारी बेकेनहैम के मैदान पर पहुंचे और हैदर को गिरफ्तार कर लिया गया।

जीएमपी ने तब कहा था कि 23 जुलाई को मैनचेस्टर में हुए कथित अपराध के कारण हैदर को गिरफ्तार किया गया। उस समय हैदर को जमानत मिल गई थी और कथित पीड़िता को अधिकारियों द्वारा सहायता दी जा रही थी।

रिपोर्टों के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया कि दोनों की पहली मुलाकात 23 जुलाई को मैनचेस्टर के एक होटल में हुई थी, जहां कथित घटना घटी थी। साथ ही शिकायत दर्ज कराने से पहले 1 अगस्त को एशफोर्ड में भी उनकी मुलाकात हुई थी।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी हैदर अली के खिलाफ लगे सभी आरोपों को हटाए जाने की पुष्टि ईएसपीएनक्रिकइन्फो से की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि कार्रवाई के दौरान अली को उचित कानूनी सहायता मिली। उनका प्रतिनिधित्व आपराधिक कानून बैरिस्टर मोईन खान ने किया। पीसीबी ने कहा कि बोर्ड के खिलाड़ी कल्याण प्रोटोकॉल और आचार संहिता के अनुसार क्रिकेटर के अधिकारों की रक्षा की गई।

हैदर ने पाकिस्तान के लिए दो वनडे और 35 टी20 मैच खेले हैं। वनडे में उन्होंने 42 रन बनाए हैं। वहीं टी20 में 3 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 505 रन बनाए हैं।

