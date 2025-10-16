BCCI Scorecard Error : स्कोरबोर्ड में बड़ी गलती, सरफराज और मुशीर खान से जुड़ा है मामला

श्रीनगर: घरेलू क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है। मुंबई की टीम जम्मू-कश्मीर के खिलाफ सीजन का पहला मैच श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में खेल रही है। मुंबई की टीम में मुशीर खान और सरफराज खान खेल रहे हैं। दोनों भाई हैं। मैच के दौरान दोनों भाइयों को लेकर बीसीसीआई से एक बड़ी गलती हो गई। बीसीसीआई की गलती चर्चा का विषय बनी हुई है।

मैच में टॉस जम्मू-कश्मीर ने जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत करने मुशीर खान और आयुष म्हात्रे आए। पारी की तीसरी ही गेंद पर मुशीर खान बिना खाता खोले आउट हो गए। बीसीसीआई की वेबसाइट पर मुशीर खान की जगह सरफराज खान का नाम लिखा था। यह बड़ी गलती थी।

सरफराज मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं; वे पारी की शुरुआत करने आए भी नहीं थे। ऐसे में बीसीसीआई की वेबसाइट के स्कोरबोर्ड पर मुशीर की जगह सरफराज का नाम होना एक बड़ी गलती है। स्कोरबोर्ड पर मुशीर की जगह सरफराज का नाम था और उन्हें औकिब नबी की गेंद पर शून्य पर आउट दिखाया गया था। बाद में इस गलती को सुधार लिया गया।

पहले दिन के खेल की समाप्ति के समय मुंबई ने 5 विकेट के नुकसान पर 336 रन बना लिए थे।

सिद्धेश लाड ने शतक लगाया। वो 156 गेंद पर 17 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 116 रन बनाकर आउट हुए। शम्स मुलानी 125 गेंद पर 79 रन बनाकर नाबाद हैं। उनके साथ आकाश आनंद 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। आयुष म्हात्रे 28, अजिंक्य रहाणे 27, और सरफराज खान 42 रन बनाकर आउट हुए।

जम्मू-कश्मीर के लिए युधवीर सिंह ने 2 और औकिब नबी और आबिद मुश्ताक ने 1-1 विकेट लिए। सरफराज खान रन आउट हुए थे।