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रोनाल्डो ने अल नासर को बनाया चैंपियन, दमैक को हराकर जीता सऊदी प्रो लीग का खिताब

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 22, 2026, 03:48 AM

नई दिल्ली, 22 मई (आईएएनएस)। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गुरुवार को अल नासर को सऊदी प्रो लीग 2025-26 का खिताब जिताया। पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी ने दो गोल करते हुए क्लब को दमैक के खिलाफ 4-1 से जीत दिलाई। जनवरी 2023 में अल नासर से जुड़ने के बाद रोनाल्डो का यह पहला बड़ा खिताब है।

यह क्लब का 11वां लीग खिताब है, जबकि रोनाल्डो के शामिल होने के बाद अल नासर ने पहला खिताब जीता है। अल नासर ने सीजन के आखिरी मैच में अपने प्रतिद्वंद्वी अल हिलाल पर दो अंकों की बढ़त के साथ खिताब अपने नाम किया। पिछले हफ्ते ब्राजील के गोलकीपर बेंटो की स्टॉपेज टाइम में हुई गलती के कारण अल नासर घरेलू चैंपियनशिप का खिताब जीतने से चूक गया था और टीम को अल हिलाल के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलना पड़ा था। वहीं, अल नासर को एएफसी चैंपियंस लीग टू के फाइनल में गाम्बा ओसाका के खिलाफ अपने घर में हार का सामना करना पड़ा था।

हालांकि, जॉर्ज जीसस की टीम ने आखिरकार किंग सऊद यूनिवर्सिटी स्टेडियम में संघर्ष कर रही दमैक के खिलाफ शानदार खेल दिखाया। लिवरपूल के पूर्व विंगर सादियो माने ने भी अल नासर के लिए गोल दागा, जबकि एटलेटिको मैड्रिड और चेल्सी के पूर्व फॉरवर्ड जोआओ फेलिक्स गुरुवार को रोनाल्डो के साथ खेले। पहले हाफ के आखिर में माने ने अल नासर को मैच में 1-0 की बढ़त दिलाई।

वहीं, हाफ टाइम के बाद किंग्सले कोमन ने अल नासर की बढ़त को 2-0 कर दिया। इसके बाद रोनाल्डो ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया और दो गोल करते हुए टीम की जीत पर मुहर लगा दी। रोनाल्डो ने मैच का अपना पहला गोल 60वें मिनट में फ्री किक की मदद से किया। वहीं, मैच के 81वें मिनट में उन्होंने गोलकीपर को चकमा देते हुए शानदार गोल दागा। यह इस सीजन में उनका 27वां और 28वां गोल रहा। दमैक की तरफ से एकमात्र गोल मैच के 58वें मिनट में किया गया। अल नासर का डिफेंस भी इस मुकाबले में काफी मजबूत नजर आया।

पांच बार के ‘बैलन डी’ओर’ विजेता रोनाल्डो को मैच खत्म होने से तीन मिनट पहले स्टैंडिंग ओवेशन (खड़े होकर तालियां बजाकर सम्मान) के बीच मैदान से बाहर ले जाया गया, जो बेहद भावुक पल था। रोनाल्डो अब पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्पेन, इटली और सऊदी अरब में घरेलू लीग खिताब जीत चुके हैं। अब वह फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल की ओर से खेलते नजर आएंगे। यह उनका छठा विश्व कप होगा।

--आईएएनएस

एसएम/एएस

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