रणजी ट्रॉफी : दिल्ली के खिलाफ तन्मय अग्रवाल का शतक, वापसी की कोशिश में हैदराबाद

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। हैदराबाद और दिल्ली के बीच रणजी ट्रॉफी 2025-26 का एलीट ग्रुप-डी मुकाबला हैदराबाद में खेला जा रहा है। इस मैच में हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने शतक लगाया है। मुकाबले के तीसरे दिन हैदराबाद की टीम दिल्ली के विशाल स्कोर के दबाव से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है।

नेक्स्टजेन क्रिकेट ग्राउंड में जारी इस मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी दिल्ली ने पहली पारी 529/4 के स्कोर पर घोषित की। इसके जवाब में हैदराबाद ने 58 ओवरों के खेल तक 3 विकेट खोकर 262 रन बना लिए हैं। यहां से दिल्ली के पास 267 रन की लीड शेष है।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम 24 के स्कोर तक अर्पित राणा (7) और यश ढुल (0) का विकेट गंवा चुकी थी।

यहां से सनत सांगवान ने कप्तान आयुष बडोनी के साथ मिलकर टीम को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी हुई। आयुष 72 गेंदों में 53 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

यहां से सनत ने आयुष दोसेजा के साथ चौथे विकेट के लिए 319 रन जोड़ते हुए दिल्ली को मजबूत स्थिति में ला दिया। दोसेजा ने 279 गेंदों में 5 छक्कों और 25 चौकों के साथ 209 रन बनाए, जिसके बाद सनत ने अनुज रावत के साथ पांचवें विकेट के लिए 97 रन जोड़ते हुए टीम को 500 के पार पहुंचा दिया।

सनत सांगवान 211 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि अनुज रावत ने 29 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से चामा वी मिलिंद ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि बी पुन्नैया ने एक विकेट अपने नाम किया।

इसके जवाब में हैदराबाद की ओर से तन्मय अग्रवाल और गहलोत राहुल सिंह ने पहले विकेट के लिए 65 रन जुटाए। राहुल 35 रन बनाकर आउट हुए।

तन्मय अग्रवाल ने अनिकेत रेड्डी के साथ दूसरे विकेट के लिए 140 रन जुटाते हुए टीम के स्कोर को मजबूती दी। अनिकेत 100 गेंदों में 87 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 2 गेंद बाद ही कप्तान तिलक वर्मा (0) भी आउट हो गए।

यहां से तन्मय अग्रवाल ने शतकीय पारी खेलते हुए हैदराबाद की टीम को मुकाबले में वापस लाने की कोशिश की। इस पारी में शुरुआती तीनों विकेट आयुष बडोनी ने अपने नाम किए हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी