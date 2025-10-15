रणजी ट्रॉफी: शिवम दुबे पीठ में अकड़न की वजह से पहला मैच नहीं खेलेंगे

मुंबई, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑलराउंडर शिवम दुबे पीठ में अकड़न के कारण जम्मू और कश्मीर के खिलाफ होने वाले मुंबई के पहले रणजी ट्रॉफी (2025-26) मैच से बाहर हो गए हैं। दुबे मंगलवार शाम श्रीनगर से मुंबई लौट आए।

शिवम दुबे के कार्यभार को कम करने के उद्देश्य से टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है। दुबे 23 अक्टूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया में आगामी पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं। उस सीरीज से पहले वह पूरी तरह फिट रहें, इसी वजह से उन्हें जम्मू-कश्मीर के खिलाफ मैच में ब्रेक दिया गया है।

दुबे 2025 एशिया कप में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक थे। कप्तान सूर्यकुमार यादव अक्सर उन्हें एक प्रमुख गेंदबाजी विकल्प के रूप में चुनते थे। पाकिस्तान के खिलाफ बेहद दबाव वाले फाइनल में, दुबे ने महत्वपूर्ण ऑलराउंड प्रदर्शन किया। हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में उन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की और तीन ओवरों में सिर्फ 23 रन दिए। इसके बाद 22 गेंदों पर 33 रन बनाकर भारत को रोमांचक जीत दिलाई।

दुबे की रणजी टीम में वापसी ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद ही होने की संभावना है। मुंबई को मुशीर खान की वापसी से बल मिला है, जो पिछले सीजन में एक सड़क दुर्घटना में गर्दन और कॉलरबोन की चोट के कारण नहीं खेल पाए थे। उनके बड़े भाई, सरफराज खान, भी क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की टेस्ट सीरीज से बाहर रहने के बाद फिट हो गए हैं।

इस सीजन में मुंबई की कमान भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर संभाल रहे हैं। पिछले सीजन की उपविजेता मुंबई को ग्रुप डी में जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ रखा गया है।

