रणजी ट्रॉफी : हरियाणा को 211 रन से हराकर दूसरे स्थान पर सर्विस

रोहतक, 19 नवंबर (आईएएनएस)। सर्विस ने हरियाणा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी 2025-26 के एलीट ग्रुप-सी मुकाबले में 211 रन से जीत दर्ज की। यह मुकाबला चौधरी बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया।

इस जीत के साथ सर्विस 5 में से 3 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं, हरियाणा 5 मुकाबलों में 2 मैच गंवाकर तीसरे पायदान पर मौजूद है।

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी सर्विस की टीम पहली पारी में सिर्फ 205 रन पर सिमट गई। नकुल शर्मा 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि रवि चौहान ने 34 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से राहुल राठी ने 4 विकेट निकाले, जबकि पर्थ वत्स ने 3 विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में हरियाणा की टीम पहली पारी में 111 रन ही बना सकी। कप्तान अंकित कुमार ने 32 रन बनाए, जबकि पर्थ वत्स ने 27 रन जुटाए। इस पारी में अमित शुक्ला ने महज 27 रन देकर 8 विकेट निकाले। शेष 2 विकेट पुल्कित नागर के नाम रहे।

सर्विस के पास पहली पारी के आधार पर 94 रन की बढ़त थी। इस टीम ने दूसरी पारी में 283 रन बनाकर हरियाणा को जीत के लिए 378 रन का टारगेट दिया।

इस पारी में सर्विस की ओर से कप्तान रजत पालीवाल ने सर्वाधिक 61 रन बनाए। उनके अलावा, विनीत धनखड़ ने 57 रन की नाबाद पारी खेली। रवि चौहान ने 40 रन टीम के खाते में जोड़े। हरियाणा की तरफ से राहुल राठी और मयंक शांडिल्य ने 2-2 विकेट निकाले।

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरियाणा अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 166 रन पर सिमट गई। इस पारी में यशवर्धन दलाल ने 48 गेंदों में 6 चौकों के साथ 49 रन बनाए, जबकि कप्तान अंकित कुमार ने 29 रन टीम के खाते में जोड़े।

विपक्षी टीम की ओर से पुल्कित नागर ने सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए, जबकि अमित शुक्ला ने 3 विकेट अपने नाम किए।

--आईएएनएस

आरएसजी