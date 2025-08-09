खेल

Ramesh Budiyal Surfing: रमेश बुदियाल ने रचा इतिहास, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे

रमेश बुदियाल एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे, पहला भारतीय रिकॉर्ड।
Aug 09, 2025, 01:39 PM
रमेश बुदियाल ने रचा इतिहास, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे

महाबलीपुरम: रमेश बुदियाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। वह इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं।

रमेश बुदियाल को फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरे स्थान की जरूरत थी। दो महत्वपूर्ण राइड्स, 5.50 और 5.93, ने उन्हें 11.43 पर पहुंचा दिया, जो चीन के शिदोंग वू (9.03) और हमवतन किशोर कुमार (8.10) से आगे था। इस प्रदर्शन के दम पर बुदियाल ने फाइनल में जगह बनाई।

फाइनल में पहुंचने के बाद बुदियाल ने कहा, "यह वैसी शुरुआत नहीं थी, जैसी मैं चाहता था। किसी तरह मैंने स्कोर बनाया। मैं नर्वस नहीं था, मुझे आखिरी कुछ मिनटों में अपना दिमाग लगाते हुए सही लहरों की तलाश करनी थी, जो मुझे मिल गई।"

इससे पहले रमेश बुदियाल और किशोर कुमार ने ओपन पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा था। दोनों सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय सर्फर रहे।

बुदियाल ने 14.84 के स्कोर के साथ क्वार्टर फाइनल में दबदबा बनाया था और फिलीपींस के नील सांचेज (12.80) से आगे रहे थे।

सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद रमेश बुदियाल ने इसे गर्व वाला पल बताया था। बुदियाल पिछले साल मालदीव में हुई चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाए थे।

उन्होंने कहा, "पिछले साल अगर मुझे मौका मिलता, तो शायद मैं बेहतर प्रदर्शन करता। मैं काफी निराश था। लेकिन इस बार, मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि मैं मौके का अच्छा इस्तेमाल करूं।"

फाइनल में पहुंचकर रमेश ने अपने उस बयान को सही साबित कर दिया है कि उन्हें मौके की तलाश थी।

 

