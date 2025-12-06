खेल

रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे उमेश यादव, कहा- श्रीराम और भगवान हनुमान के बुलावे पर आया हूं

अयोध्या, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज उमेश यादव शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और राम लला के दर्शन किए। अयोध्या नगरी आकर उन्हें आध्यात्मिक शांति का अनुभव हुआ।

उमेश यादव ने मंदिर की भव्यता और शहर के विकास को लेकर कहा, "मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। दर्शन भव्य थे, और नया मंदिर शानदार है। अयोध्या का विकास तेजी से हो रहा है। सरकार ने यहां काफी काम किया है। इस शहर में आकर अद्भुत अनुभव था।"

उन्होंने कहा, "मंदिर के दर्शन करने पर मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। मैं काफी समय के बाद यहां आया हूं। मैं यहां श्रीराम और भगवान हनुमान के बुलाने पर आया हूं। मंदिर परिसर काफी शानदार है। यह मन को मोह लेने वाला मंदिर है। यहां विकास देखने को मिल रहा है।"

भारतीय गेंदबाज ने बताया कि काफी समय से उनकी इच्छा इस मंदिर के दर्शन करने की थी। उमेश यादव ने कहा, "जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तब से मेरे मन में यहां आकर दर्शन करने की इच्छा थी, जहां रामलला का जन्म हुआ है। मुझे यहां आकर दर्शन करने का मौका मिला है। मैंने भगवान से परिवार की खुशी और सफलता का आशीर्वाद मांगा है। मैं आध्यात्मिक हूं। मैं काफी बार उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए जाता हूं। हमें भगवान पर काफी आस्था है। सब कुछ कुशल मंगल रहे। सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो और दुनिया में शांति बनी रहे।" उमेश यादव ने अयोध्या दर्शन की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की हैं।

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज उमेश यादव इस समय सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में विदर्भ की टीम का हिस्सा हैं। शनिवार को विदर्भ की टीम लखनऊ स्थित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में रेलवे का सामना करेगी।

ग्रुप ए में शामिल विदर्भ की टीम ने इस सीजन अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2 जीत और 3 हार के साथ विदर्भ प्वाइंट्स टेबल में छठे पायदान पर मौजूद है। रेलवे के विरुद्ध मुकाबले के बाद इस टीम ने 8 दिसंबर को आंध्रा से भिड़ना है।

