Duleep Trophy Final : रजत पाटीदार और यश राठौड़ के शतक से मजबूत स्थिति में मध्य क्षेत्र

Sep 13, 2025, 06:55 AM
बेंगलुरु: दलीप ट्रॉफी के फाइनल में कप्तान रजत पाटीदार और यश राठौड़ के शतक की बदौलत मध्य क्षेत्र की स्थिति मजबूत हो गई है। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड में खेले जा रहे मैच में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक मध्य क्षेत्र ने 5 विकेट के नुकसान पर 384 रन बनाकर अपनी बढ़त 235 रनों की कर ली थी।

मध्य क्षेत्र के लिए कप्तान रजत पाटीदार और यश राठौड़ ने शतक लगाया। पाटीदार ने 115 गेंद पर 2 छक्के और 12 चौके लगाते हुए 101 रन की पारी खेली। वहीं, यश राठौड़ 188 गेंद पर 1 छक्का और 11 चौके की मदद से 137 रन बनाकर नाबाद हैं। पाटीदार और राठौड़ के बीच चौथे विकेट के लिए 167 रन की मजबूत साझेदारी हुई। इसी साझेदारी के दम पर मध्य क्षेत्र दक्षिण क्षेत्र पर बड़ी बढ़त लेने में सफल हो सका है।

यश राठौड़ के साथ क्रीज पर सारांश जैन 47 रन बनाकर खेल रहे हैं। सारांश और यश अब तक 118 रन की साझेदारी कर चुके हैं। तीसरे दिन जब खेल शुरू होगा, तो इन्हीं दोनों बल्लेबाजों पर मध्य क्षेत्र की बढ़त को और बड़ा करने की जिम्मेदारी होगी। मध्य क्षेत्र चाहेगी कि उसे दूसरी पारी न खेलनी पड़े।

दक्षिण क्षेत्र के गेंदबाजों ने अक्षय वाडकर और शुभम शर्मा को आउट कर शुरुआत अच्छी की थी। उपेंद्र यादव का भी विकेट भी जल्दी गिरा। लेकिन, सलामी बल्लेबाज दानिश मालेवार के 53, पाटीदार और राठौड़ के शतकों के साथ ही सारांश की बल्लेबाजी ने मध्य क्षेत्र को मजबूती दी है।

दक्षिण क्षेत्र के लिए गुरजपनीत सिंह ने 3, एमडी निधिश ने 1 और वासुकी कौशिक ने भी एक भी विकेट लिए हैं।

दक्षिण क्षेत्र की पहली पारी 149 रन पर सिमट गई थी। तन्मय अग्रवाल 31 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे थे। मध्य क्षेत्र के लिए सारांश जैन ने 5, कुमार कार्तिकेय ने 4 विकेट लिए थे।

 

 

