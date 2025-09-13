Rajat Patidar Century : कप्तान रजत पाटीदार का शतक, मजबूत स्थिति में सेंट्रल जोन

बेंगलुरु: सेंट्रल जोन के कप्तान रजत पाटीदार ने दलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में शतक जड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया है। यश राठौड़ के साथ शानदार साझेदारी करते हुए उन्होंने टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया है।

रजत पाटीदार 115 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने इस पारी में दो छक्के और 12 चौके लगाए।

बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड पर जारी इस खिताबी मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ जोन की टीम महज 149 रन पर सिमट गई।

इस टीम को 27 के स्कोर पर मोहित काले (9) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद टीम के लिए संभलना मुश्किल हो गया।

साउथ जोन यहां से लगातार विकेट गंवाती गई। टीम के लिए तन्मय अग्रवाल ने 76 गेंदों में तीन चौकों की मदद से सर्वाधिक 31 रन बनाए। सलमान निजार ने 24 रन टीम के खाते में जोड़े, जबकि अंकित शर्मा ने 20 रन जुटाए।

विपक्षी खेमे से सारांश जैन ने सर्वाधिक 5 विकेट चटकाए, जबकि कुमार कार्तिकेय ने 4 शिकार किए।

इसके जवाब में सेंट्रल जोन को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। अक्षय वाडेकर ने दानिश मालेवार के साथ पहले विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी की। अक्षय 22, जबकि दानिश 53 रन बनाकर आउट हुए।

सेंट्रल जोन 93 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान रजत पाटीदार ने यश राठौड़ के साथ चौथे विकेट के लिए 167 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया।

दूसरे दिन सेंट्रल जोन ने 70 ओवरों के खेल तक पांच विकेट खोकर 272 रन बना लिए हैं। यश राठौड़ 72 रन बनाकर नाबाद हैं।

विपक्षी टीम की ओर से गुरजपनीत सिंह तीन विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जबकि एमडी निधीश और वासुकी कौशिक ने एक-एक विकेट लिए हैं। फिलहाल, सेंट्रल जोन के पास 123 रन की बढ़त है।