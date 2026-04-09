Rajasthan United FC : राजस्थान के राज्यपाल ने किया फुटबॉल लीग का उद्घाटन, बताया खेलों का महत्व

जयपुर: राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बुधवार को विद्याधर नगर स्टेडियम में राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की ओर से आयोजित इंडियन फुटबॉल लीग का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल ने शारीरिक और मानसिक, दोनों तरह की सेहत बनाए रखने में खेलों की अहम भूमिका पर जोर दिया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पूरे देश में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने में 'खेलो इंडिया' जैसी पहलों के महत्व को भी रेखांकित किया। इसके साथ ही लीग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए, बागड़े ने उन्हें पूरी लगन से खेलने और बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया।

राज्यपाल ने कहा कि फुटबॉल दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक के तौर पर तेजी से उभर रहा है, जिसका इतिहास 2,000 साल से भी ज्यादा पुराना है।

राज्यपाल ने बताया कि आधुनिक फुटबॉल की शुरुआत 19वीं सदी में इंग्लैंड में हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि 'फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन्स ऑफ फुटबॉल' (फीफा) की स्थापना 1904 में फ्रांस के पेरिस शहर में हुई थी, जिसके संस्थापक सदस्यों में बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड शामिल थे। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने के बाद से, फुटबॉल अब एक वैश्विक खेल बन चुका है। महिलाओं के फुटबॉल को 1996 के अटलांटा खेलों में आधिकारिक तौर पर एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल किया गया था।

भारत में फुटबॉल के विकास पर प्रकाश डालते हुए, बागड़े ने कहा कि 1990 के दशक में देश में महिलाओं के फुटबॉल को काफी लोकप्रियता मिली, जिसमें शुरुआती योगदान पश्चिम बंगाल का रहा।

भारतीय फुटबॉल के अग्रदूत माने जाने वाले नागेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि देते हुए, राज्यपाल ने कहा कि प्रसाद ने कोलकाता और बंगाल क्षेत्र में फुटबॉल क्लब स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे इस खेल की लोकप्रियता को बढ़ाने में काफी मदद मिली।

युवाओं से खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील करते हुए, राज्यपाल ने कहा कि इस तरह की भागीदारी से शारीरिक फिटनेस और बौद्धिक क्षमता, दोनों में ही सुधार होता है। उन्होंने दोहराया कि भारत सरकार 'खेलो इंडिया' जैसी पहलों के माध्यम से खेलों के विकास को लगातार बढ़ावा दे रही है।

--आईएएनएस