Jaipur New Cricket Stadium : राजस्थान के सभी जिलों में होगा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण : आरसीए

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार को एसएमएस स्टेडियम में आयोजित की गई। बैठक में राज्य में क्रिकेट के भविष्य को लेकर अहम फैसले लिए गए।

एडहॉक समिति के संयोजक डी.डी. कुमावत ने बताया कि दो वर्षों में पहली बार सभी 33 जिलों के क्रिकेट संघों के प्रतिनिधि एक मंच पर एकत्रित हुए। बैठक के अहम निर्णयों में एक जयपुर के चॉम्प में नए अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में तेजी लाना था।

वार्षिक आम बैठक (एजीएम) ने नवगठित जिलों में हुए चुनावों के साथ-साथ पिछली एडहॉक और अन्य समितियों द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को रद्द करने का निर्णय लिया। साथ ही राजस्थान के सभी 33 जिला क्रिकेट केंद्रों में स्टेडियम विकसित किए जाने की घोषणा की गई।

कुमावत ने कहा, "इस कदम से राज्य भर के उभरते क्रिकेटरों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, जिससे वे उचित खेल मैदानों पर प्रशिक्षण और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे।"

एडहॉक समिति के सदस्य आशीष तिवारी की अध्यक्षता में इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है।

बैठक के दौरान, राजस्थान के दिवंगत अंतरराष्ट्रीय टेस्ट खिलाड़ी हनुमंत सिंह, पार्थसारथी शर्मा और सलीम दुर्रानी को श्रद्धांजलि दी गई।

बीसीसीआई और राजस्थान क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पूर्व प्रशासकों महाराणा भगवत सिंह, पी.एम. रूंगटा, राज सिंह डूंगरपुर, कमल मोरारजी, किशन रूंगटा, मानवेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह राठौर, अशोक ओहरी और राकेश अग्रवाल शामिल को याद किया गया। साथ ही राजस्थान क्रिकेट में सामने आई सभी वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की घोषणा भी की गई।

राजस्थान क्रिकेट संघ के नए चुनाव कराने की तैयारी जल्द शुरू होगी। इसकी शुरुआत जिलों में चुनाव से होगी। आरसीए ने संरचनात्मक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और राज्य भर में जमीनी स्तर पर क्रिकेट को मजबूत करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का मार्ग प्रशस्त किया है।