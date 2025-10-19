खेल

राजस्थान: सीकर में पहली बार पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 19, 2025, 02:55 AM

सीकर, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। राजस्थान के सीकर में बढ़ाढर गांव स्थित स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान में शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया के आतिथ्य में राजस्थान राज्य स्तरीय 9वीं पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप-2025 का शुभारंभ हुआ।

समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथियों एवं पदाधिकारियों की ओर से दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। यह पहला अवसर है, जब सीकर जिले में राज्य स्तरीय पैरा खेलों का आयोजन किया जा रहा है।

उद्घाटन समारोह में द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर प्रसाद सैनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव हिम्मत सिंह, सहित अनेक गणमान्य अतिथि एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे। सभी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और दिव्यांगों के लिए इस आयोजन को समाज में प्रेरणादायक पहल बताया।

आयोजन सचिव रामनिवास ढाका ने बताया कि इस प्रतियोगिता में राजस्थान के सभी जिलों से लगभग 150 दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो विभिन्न आयु वर्गों और श्रेणियों में कुल 106 इवेंट्स में अपना लोहा मनवाएंगे।

रामनिवास ढाका ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को मेनस्ट्रीम खेलों से जोड़ना, उन्हें प्रोत्साहन देना और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना है। यह आयोजन न केवल खेल भावना को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि समाज में दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और समावेशिता का संदेश भी देगा।

आयोजन सचिव रामनिवास ढाका ने बताया कि प्रतियोगिता के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। आने वाले वर्षों में सीकर में ऐसे आयोजनों को और व्यापक स्तर पर करने की योजना है, ताकि प्रदेश के दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सशक्त मंच मिल सके।

इस अवसर पर पैरा खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए सीकर की धरती पर पहली बार आयोजित इस पैरा चैंपियनशिप को लेकर उत्साह दिखाया।

दर्शक दीर्घा में मौजूद लोगों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और खेल भावना का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन उत्साह और जोश से भरे माहौल में हुआ। सभी उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल खेल को नई दिशा देते हैं, बल्कि समाज में 'सबके लिए समान अवसर' के संदेश को भी सशक्त बनाते हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी/डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...