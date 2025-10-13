खेल

राजपुताना रॉयल्स ने जीता तीरंदाजी प्रीमियर लीग का खिताब

Oct 13, 2025, 03:46 PM

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)। तीरंदाजी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का फाइनल राजपुताना रॉयल्स और पृथ्वीराज योद्धा के बीच खेला गया, जो बेहद रोमांचक रहा। रॉयल्स ने शानदार शूट-ऑफ में खिताब अपने नाम किया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में हुए टाईब्रेकर शूट-ऑफ में मुकाबला बराबरी पर छूटा, जहां रॉयल्स के दो सबसे बेहतरीन कंपाउंड तीरंदाजों, ओजस देवताले और एला गिब्सन ने निशाना साधा। योद्धा के चारों खिलाड़ियों में से कोई भी पीला बिंदु नहीं छू पाया। हालांकि योद्धा एक सेट में आठ तीरों का परफेक्ट रोटेशन दर्ज करने वाली पहली एपीएल (आर्चरी प्रीमियर लीग) टीम बनी।

रॉयल्स के लिए, रिकर्वर्स मेटे गाजोज और अंकिता भक्त ने गिब्सन और देवताले के साथ मिलकर अपनी टीम को ट्रॉफी जीतने में मदद की। पिछले 12 मैचों में टीम सिर्फ एक बार हारी है।

योद्धाओं को पहले सेट में 78-77 से जीत मिली। अगले सेट में रॉयल्स ने 78-75 के अंतर से वापसी की और स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया।

तीसरे सेट में योद्धाज के तीरंदाजों ने सभी आठ तीरों पर 10 अंक बनाकर इतिहास रच दिया और 80-77 के अभूतपूर्व स्कोर के साथ जीत हासिल की।

चौथे सेट के अंत में मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया, जब ग्रांडे को योद्धाज के लिए चैंपियनशिप पक्की करने के लिए 9 अंक चाहिए थे, लेकिन उन्होंने 8 अंक हासिल कर लिए और रॉयल्स ने 78-77 से सेट जीतकर स्कोर 4-4 कर दिया, जिसमें विजेता का फैसला शूटऑफ से हुआ। बाकी काम गिब्सन और देवताले ने शूटऑफ के लक्ष्य को दो बार भेदकर पूरा किया।

इससे पहले, पहले सेमीफाइनल में, रॉयल्स ने तीन सेटों में केवल छह अंक गंवाए और 78-78, 79-77, 77-75 के स्कोर के साथ चेरो आर्चर्स को 5-1 से हरा दिया। योद्धाज और माइटी मराठाज के बीच दूसरे सेमीफाइनल में योद्धाज को 5-3 से जीत मिली थी।

