राजगीर में एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप : महिला टीम को ब्रॉन्ज, सीएम नीतीश बोले- राज्य के लिए गौरव का क्षण

Aug 10, 2025, 04:51 PM

पटना, 10 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार में खेल इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ गया है। राज्य में पहली बार आयोजित 'एशिया रग्बी (अंडर-20) चैंपियनशिप-2025' का सफल आयोजन राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी-सह-बिहार खेल विश्वविद्यालय के परिसर में हुआ। इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की महिला रग्बी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक (ब्रॉन्ज मेडल) अपने नाम किया।

भारत की इस महिला टीम में बिहार की चार बेटियां भी शामिल हैं, जिन्होंने राज्य का नाम पूरे देश में रोशन किया। इन बेटियों की सफलता पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी प्रसन्नता व्यक्त की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कहा, "यह पूरे राज्य और देश के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। बिहार की बेटियों ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।"

मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए टीम इंडिया को बधाई देते हुए पुरुष और महिला वर्ग में विजेता टीमों को भी शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा, "पुरुष वर्ग में विजेता हांगकांग और उपविजेता श्रीलंका को तथा महिला वर्ग में विजेता चीन और उपविजेता हांगकांग को भी हार्दिक बधाई।"

नीतीश कुमार ने इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी देशों और उनके खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल अंतरराष्ट्रीय खेलों को बढ़ावा देते हैं, बल्कि राज्य में खेल संस्कृति और युवा प्रतिभाओं के लिए एक नया मंच भी तैयार करते हैं।

यह प्रतियोगिता बिहार के लिए इसलिए भी खास रही क्योंकि पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर की रग्बी प्रतियोगिता राज्य में आयोजित की गई, जिसमें भारत सहित कई देशों की टीमें शामिल हुईं। मुख्यमंत्री ने रग्बी इंडिया और अभिनेता एवं खेल प्रशासक राहुल बोस का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई।

