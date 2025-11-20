रोहतक स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र 'बेहद प्रभावशाली': विश्व मुक्केबाजी अध्यक्ष

रोहतक, 19 नवंबर (आईएएनएस)। विश्व मुक्केबाजी अध्यक्ष बोरिस वैन डेर वोर्स्ट ने हरियाणा के रोहतक स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को बेहद प्रभावशाली बताया है। वैन डेर वोर्स्ट विश्व मुक्केबाजी कप के सिलसिले में इन दिनों भारत में हैं।

बोरिस वैन डेर वोर्स्ट ने बुधवार को रोहतक स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का दौरा किया। उन्होंने प्रशिक्षण क्षेत्र, छात्रावासों, रिकवरी क्षेत्र, जिम, रसोई के साथ ही प्रशिक्षण ले रहे मुक्केबाजों को दी जा रही सुविधाओं का अध्ययन करने के बाद संस्थान की प्रशंसा की।

वोर्स्ट ने कहा, "मैंने आज इस राष्ट्रीय केंद्र की सुविधाओं को देखा, जो भारत के मुक्केबाजी चैंपियनों का गढ़ है। मैंने जो देखा वह बहुत प्रभावशाली है। प्रशिक्षण सुविधाएं और अनुशासन। अब मुझे पता चला कि भारत मुक्केबाजी में इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों कर रहा है।"

विश्व मुक्केबाजी अध्यक्ष ने सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं की सराहना के साथ ही देश में बढ़ती खेल संस्कृति की भी प्रशंसा की।

भारतीय मुक्केबाजों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, "भारतीय मुक्केबाजों में अपार क्षमता है। मैं कई बार भारत आ चुका हूं। मुझे उनमें सर्वोच्च स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की ललक दिखाई देती है। प्रशिक्षण सुविधाओं, प्रशिक्षकों आदि के संदर्भ में इन एथलीटों को जो समर्थन मिल रहा है। इसका परिणाम दिखेगा। मुझे उम्मीद है कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ दुनिया का एक अग्रणी महासंघ बनेगा। भारत से और भी कई मैरी कॉम निकलेंगी। भारतीय एथलीटों को अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "मुझे खुशी है कि वर्तमान महासंघ अंतरराष्ट्रीय अनुभवों के लिए बड़े समूहों में अधिक मुक्केबाजों को भेज रहा है। यही कारण है कि भारत ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक जीते हैं, जहां प्रतिस्पर्धा का स्तर बहुत ऊंचा है।"

वैन डेर वोर्स्ट ग्रेटर नोएडा में चल रहे विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल के लिए भारत दौरे पर हैं।

