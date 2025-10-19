रोहित शर्मा और विराट कोहली मजबूत वापसी करेंगे: अभिषेक नायर

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को पहला वनडे मैच पर्थ में खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इस मैच में फ्लॉप रहे। दोनों दिग्गजों का फ्लॉप होना चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने विराट और रोहित को लेकर सकारात्मक बयान दिया है।

अभिषेक नायर ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी आगामी मैचों में मजबूत इरादों और बेहतर योजना के साथ वापसी करेगी।

नायर ने कहा, "शुरुआत में रोहित शर्मा ने थोड़ा समय लिया, लेकिन उन्होंने वही करने की कोशिश की जो उन्होंने पिछले दो सालों में वनडे क्रिकेट में अच्छे से किया है। कई मायनों में, यही उनकी असफलता का कारण बना। उनके मन में जिस तरह के शॉट लगाने की योजना थी, उसके लिए आदर्श परिस्थितियां नहीं थीं। मुझे यकीन है कि वह इस पर विचार करेंगे, लेकिन मुझे आगे उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं दिखता। वह आक्रामक ही रहेंगे।"

उन्होंने कहा कि उम्मीद है एडिलेड में परिस्थितियां अलग होंगी। इस मैच में वह अच्छी लय में दिखे और संतुलित दिखे। शॉट चयन बेहतर हो सकता था, लेकिन एक बहुत अच्छी गेंद ने उन्हें आउट कर दिया। सफेद गेंद वाले क्रिकेट में, जब आप दूसरी स्लिप में ऐसी गेंद पर आउट होते हैं, तो कभी-कभी आपको इसे सहना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। इतने सालों में उन्होंने जो अनुभव हासिल किया है, उसे देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि वह और बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अगली बार और मजबूती से वापसी करेंगे।"

विराट कोहली पर अभिषेक ने कहा कि वह अगले मैचों में अपनी तकनीक में बदलाव के साथ उतर सकते हैं।

नायर ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया में हमेशा चर्चा विकेट के चौकोर हिस्से पर खेलने की होगी। अतिरिक्त गति, उछाल और पार्श्व गति के साथ, आप गेंद को अपनी ओर आने देना चाहते हैं, उसे देर से और शरीर के पीछे खेलना चाहते हैं। यह उससे थोड़ा अलग है जो विराट पारंपरिक रूप से यहां करते आए हैं। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो नियंत्रण लेना, गेंदबाजों की ओर बढ़ना और सीधी जगहों पर खेलना पसंद करते हैं। आज एक अलग चुनौती थी। मिशेल स्टार्क एक कदम आगे दिखे। उन्होंने वो फुल और तेज गेंदें नहीं फेंकी जो हम देखने के आदी हैं, बल्कि उन्होंने पिच पर जोर से गेंद डाली।"

उन्होंने कहा, "विराट के खिलाफ निश्चित योजनाएं थीं। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के विपरीत, जहां ज्यादा घास और मूवमेंट था, सफेद गेंद वाले क्रिकेट में, यह गति और कोण में बदलाव के बारे में था। मुझे यकीन है कि विराट वीडियो देखेंगे और जरूरी बदलावों पर गौर करेंगे। क्रीज में गहराई से या थर्ड मैन की ओर देर से खेलना बेहतर विकल्प हो सकता है।"

पहले वनडे में रोहित शर्मा 8 रन पर और विराट कोहली बिना खाता खोले आउट हो गए। अगला मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाना है।

