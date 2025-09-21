रोहित शर्मा और केएल राहुल ने बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में की ट्रेनिंग

बेंगलुरु, 21 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा और अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने आगामी सीजन से पहले अपनी फिटनेस और खेल पर काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में दोनों दिग्गज क्रिकेटरों ने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में विशेष प्रशिक्षण लिया।

बीसीसीआई ने रोहित और राहुल की ट्रेनिंग का वीडियो साझा किया है। वीडियो में दोनों सीनियर बल्लेबाज व्यस्त क्रिकेट सीजन से पहले अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

बीसीसीआई ने रविवार को एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "आगामी टूर्नामेंटों की तैयारी के लिए, रोहित शर्मा और केएल राहुल ने बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कौशल और शक्ति प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रशिक्षण लिया। दोनों खिलाड़ियों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उपलब्ध विभिन्न परिस्थितियों का अभ्यास किया।"

राहुल 23 सितंबर से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए के दूसरे बहु-दिवसीय मैच में हिस्सा लेंगे। इस मैच के लिए राहुल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज दोनों को टीम में शामिल किया गया है।

इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद यह राहुल का पहला पेशेवर क्रिकेट मैच होगा। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में 53 की औसत से 532 रन बनाकर वह तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे। दौरे पर राहुल ने दो शतक और दो अर्द्धशतक लगाए थे।

वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में राहुल सलामी बल्लेबाज के रूप में दिख सकते हैं। पहला टेस्ट 2 से 6 अक्टूबर तक अहमदाबाद और दूसरा टेस्ट मैच 0 से 14 अक्टूबर तक नई दिल्ली में खेला जाएगा। दोनों मैच मौजूदा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र का हिस्सा हैं।

रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में नीली जर्सी में दिखेंगे। सीरीज के तीनों मैच 19 अक्टूबर को पर्थ, 23 अक्टूबर को एडिलेड और 25 अक्टूबर को सिडनी में खेले जाएंगे। रोहित शर्मा का यह आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा हो सकता है।

-आईएएनएस

पीएके/