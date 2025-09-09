खेल

रोहित शर्मा 'ऑल टाइम इंडियन बैटिंग ग्रेट' की सूची में शामिल नहीं : मांजरेकर

Sep 09, 2025, 11:36 AM

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने रोहित शर्मा को भारत के 'ऑल टाइम बैटिंग ग्रेट्स' की सूची में शामिल नहीं किया है। मांजरेकर का मानना है कि भले ही रोहित सीमित ओवरों के क्रिकेट में शानदार बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन जब 'ऑल टाइम इंडियन बैटिंग ग्रेट' की बात आती है तो रेड-बॉल क्रिकेट को अधिक महत्व दिया जाता है।

रोहित ने इस साल की शुरुआत में बतौर कप्तान भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जिताया था। मई में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। 38 वर्षीय रोहित बारबाडोस में टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 फॉर्मेट को अलविदा कह चुके थे।

मांजरेकर ने दूरदर्शन पर 'द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो' में कहा, "रोहित शर्मा सर्वकालिक महान भारतीय बल्लेबाजों की सूची में शामिल नहीं हैं, क्योंकि यहां हम सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की बात कर रहे हैं। रोहित इस सूची में जगह नहीं बना पाते।"

उन्होंने कहा, "लेकिन अगर आप वनडे क्रिकेट, निःस्वार्थता या कप्तानी की बात करें, तो रोहित शर्मा का नाम लेना ही होगा। खासकर वर्ल्ड कप 2023 के बाद लोगों का उनके प्रति जो प्यार बढ़ा है, वह बिल्कुल अलग स्तर पर है। फैंस ने देखा कि वह कभी अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि टीम के फायदे के लिए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बलिदान को भी तैयार रहते हैं। यही उनकी असल खासियत है।"

उन्होंने कहा, "वनडे क्रिकेट में रोहित का दबदबा हमेशा देखने लायक रहा, लेकिन जब बात 'ऑल टाइम इंडियन बैटिंग ग्रेट' की आती है, तो टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा अहमियत दी जाती है। मेरा मानना है कि टेस्ट में उन्होंने कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ा।"

रोहित शर्मा ने टेस्ट फॉर्मेट में 67 मैच खेले, जिसकी 116 पारियों में 40.57 की औसत के साथ 4,301 रन बनाए। इस दौरान रोहित के बल्ले से 12 शतक और 18 अर्धशतक निकले। उनकी कप्तानी में भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचा।

273 वनडे मुकाबलों में रोहित शर्मा ने 48.76 की औसत के साथ 11,168 रन बनाए। इस दौरान रोहित ने 32 शतक और 58 अर्धशतक जमाए। वहीं भारत को टी20 विश्व कप विजेता बनाने वाले रोहित ने इस फॉर्मेट में 159 मुकाबले खेलते हुए 32.05 की औसत के साथ 4,231 रन अपने नाम किए। रोहित ने भारत के लिए टी20 क्रिकेट में पांच शतक जड़े हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी

